Apre centro tamponi della Croce Rossa: a Monteverde fino a 300 test, gratuiti per bambini Da lunedì 17 gennaio apre a Monteverde, al Laboratorio Centrale della Croce Rossa Italiana, un nuovo centro di tamponi antigenici rapidi: ne sono previsti 250-300 al giorno. I prezzi sono calmierati, per i bambini sono gratuiti.

A cura di Beatrice Tominic

Nella giornata di oggi, 14 gennaio, è stata comunicata l'apertura di un nuovo centro tamponi antigenici rapidi nel quartier generale della Croce Rossa Italiana. Proprio con la collaborazioni di Cri, infatti, a partire dalla prossima settimana è attivato il centro tamponi poco distante dall'ospedale San Camillo, al fianco dell'ex Forlanini, in via Ramazzini 15. I test sono effettuati al primo piano del Laboratorio Centrale della Croce Rossa Italiana a partire dalla mattina di lunedì prossimo, 17 gennaio, senza dover prendere prenotazione per effettuare il tampone. La decisione è stata presa a seguito dei numeri di contagi, costantemente in crescita e la necessità di avere risposte tramite test rapidi sul proprio stato di salute. Il centro tamponi prevede che in media vengano effettuati fra i 250 e i 300 tamponi al giorno, tutti a prezzi calmierati.

Effettuare un tampone al Laboratorio Centrale di Cri: prezzi e numeri utili

I prezzi dei tamponi antigenici rapidi offerti nel Laboratorio Centrale della Croce Rossa Italiana sono facilmente accessibili: per i bambini e le bambine più piccoli, dagli 0 ai 5 anni, il servizio è gratuito; fino alla maggiore età il prezzo è di 6 euro, mentre, per tutti gli altri utenti, raggiunge il doppio, 12 euro. Il Laboratorio, inoltre, offre tariffe concorrenziali anche alle persone sprovviste di prescrizione medica, grazie alla convenzione con il Sistema Sanitario Regionale. Il centro tamponi, a partire da lunedì 17 gennaio, è aperto tutti i giorni, sabato e domenica compresi, secondo un orario che non prevede pause: si inizia alle ore 9 e si conclude alle 20. Per ricevere maggiori informazioni sull'erogazione dei test, resta attivo il numero verde della Centrale di Risposta Nazionale della Croce Rossa Italiana 800.065510, disponibile tutti i giorni della settimana e 24 ore su 24.