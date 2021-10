Approvato subemendamento ‘tappa buche’ per Roma: accordo tra Anas e Comune per sistemare le strade Il subemendamento al disegno di legge Infrastrutture è stato preparato e fortemente voluto dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri. In accordo con il Governo, Anas e Comune di Roma avvieranno una collaborazione per intervenire sulle strade della capitale e ripristinare la sicurezza per automobilisti e pedoni.

A cura di Natascia Grbic

È stato approvato alla Camera un subemendamento al disegno di legge Infrastrutture preparato dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri che autorizza Roma Capitale a stipulare una convenzione con Anas per interventi riguardo la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria delle strade di Roma. L'emendamento, nominato anche "tappa buche", è stato realizzato di concerto con il Governo e autorizza Anas a utilizzare fino a 5 milioni di euro provenienti dalle risorse previste dal Contratto di programma tra Anas e MIMS. I lavori dovranno essere completati entro tre mesi dalla stipula della convenzione.

A questi cinque milioni ne saranno aggiunti altri cinque, portando quindi a intervenire in maniera più veloce sulle strade di Roma, una delle criticità maggiori della città date le numerose buche che rendono la viabilità insicura per tutti, automobilisti, centauri, ciclisti e pedoni. "Ringrazio il Governo e il Parlamento per questo risultato importante – ha dichiarato Gualtieri – Siamo già al lavoro per prendere rapidamente contatto con Anas per sfruttare al meglio quest'opportunità, che rappresenta il primo esito dell’intenso lavoro di raccordo con il Governo che abbiamo avviato. La stretta e proficua collaborazione tra le istituzioni sarà una delle chiavi fondamentali per il rilancio della Capitale".

Il problema delle strade a Roma persiste da diversi anni. Numerose le buche sulle arterie principali della città, causa a volte anche di tremendi incidenti stradali, alcuni dei quali mortali. Una situazione incresciosa che ha varcato anche i confini nazionali, diventando motivo di dileggio in diverse parti del mondo. L'obiettivo principale è rendere le strade di Roma sicure per tutti, in modo che non continuino a rappresentare un pericolo per l'incolumità delle persone.