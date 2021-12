Anzio chiude le scuole fino a gennaio: l’ordinanza del sindaco Scuole di ogni ordine e grado chiuse ad Anzio dal 19 al 22 dicembre per garantire tranquillità durante il periodo delle feste natalizie. Ritorno in DAD per studenti e studentesse.

A cura di Beatrice Tominic

Ѐ arrivata nella mattinata di oggi la firma del sindaco di Anzio, Candido De Angelis, che con un'ordinanza sospende tutte le attività scolastiche in presenza dal 19 al 22 dicembre per le scuole di ogni ordine e grado. Quella presa dal sindaco De Angelis è una decisione, come specifica lui stesso, dettata dalla necessità di ridurre il rischio di contagi di coronavirus nel periodo delle festività natalizie in "misura precauzionale, adottata in totale sintonia con i Dirigenti". Il suo scopo, con l'emissione di questa ordinanza, è quello di permettere a tutti coloro che vivono nel mondo della scuola "di trascorrere più serenamente le festività natalizie in famiglia". Ritorno alla DAD, Didattica A Distanza, dunque per tutti gli studenti e le studentesse della cittadina costiera a sud di Roma: oggi, per loro, sarà l'ultimo giorno a scuola prima del rientro nel mese di gennaio 2022.

L'opinione dell'assessora alle politiche della scuola

Alle parole del sindaco, inoltre, si aggiungono quelle dell'assessora alle politiche della scuola Laura Nolfi che giudica la scelta come la "migliore decisione possibile". In un periodo come quello delle festività natalizie, in cui studenti, studentesse e il personale, docenti e non solo, che lavora nella scuola ne approfitta per riposarsi, per "ricaricarsi" al meglio in attesa degli ultimi sei mesi dell'anno scolastico prima delle vacanze estive e per passare qualche giorno in più con i propri parenti e amici, la scelta di chiudere le scuole già dal prossimo lunedì, secondo l'assessora, serve ad "evitare l'incremento delle quarantene, con possibili ripercussioni a ridosso del Natale".