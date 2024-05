video suggerito

Firmata l’ordinanza anti zanzara tigre e contro il virus dengue: le regole del 2024 a Roma Roma Capitale ha pubblicato l’ordinanza per contrastare la diffusione delle zanzare a Roma nella stagione estiva 2024. Un provvedimento che ha ancora più importanza dal momento che nel 2023 sono stati diagnosticati alcuni casi di virus dengue. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Pubblicata, come ogni anno, l'ordinanza per contrastare la diffusione delle zanzare a Roma nel periodo estivo. Ma nel 2024 queste regole avranno ancora più importanza perché, come ricorda Roma Capitale, nel 2023 sono stati diagnosticati alcuni casi di Dengue. Nel corso dell'estate, in presenza di episodi sospetti o accertati di Dengue, ricorda il Campidoglio, "sarà direttamente l’Amministrazione capitolina, in coordinamento con le autorità sanitarie, ad effettuare anche in aree private i trattamenti larvicidi e adulticidi",

Le regole contro la diffusione delle zanzare a Roma

Queste sono le raccomandazioni del Campidoglio rivolte ai cittadini e che hanno l'obiettivo di impedire che le larve possano svilupparsi. Concretamente, occorre evitare possibili ristagni d'acqua:

non abbandonare contenitori su balconi e terrazzi o coprirli se non rimovibili;

evitare innaffiamenti continui;

controllare e pulire le grondaie;

mantenere in efficienza i tombini, nei cortili e negli spazi condominiali;

far effettuare trattamenti preventivi da parte di ditte specializzate nelle griglie di scarico e nei pozzetti di raccolta delle acque piovane sia all’aperto, sia in scantinati e parcheggi sotterranei.

Queste regole sono rivolte soprattutto agli amministratori di condominio, che dovranno comunicare al Dipartimento capitolino Tutela Ambientale gli interventi avviati per impedire la diffusione delle larve di zanzare. Nello specifico le raccomandazioni si rivolgono anche a responsabili di cantieri; gestori di corsi d’acqua, attività agricole, orti urbani, vivai e serre; responsabili di attività industriali, artigianali e commerciali che utilizzano spazi aperti e gestori di depositi di stoccaggio di copertoni.

La campagna di controllo e disinfestazione a Roma

Il Dipartimento Tutela Ambientale ha attivato, come ogni anno, una campagna di controllo e disinfestazione contro le zanzare. Per il triennio 2024-2026 ha predisposto un Accordo quadro suddiviso in 6 lotti comprendenti tutti i Municipi. Un programma che è stato finanziato con oltre 4 milioni di euro e che è destinato al servizio integrato per il controllo di gabbiani e storni, per le derattizzazioni e per il contrasto a tutte le specie di zanzare e di altri insetti infestanti (zecche, vespe, calabroni, etc.).

Per le zanzare, nello specifico, il nuovo accordo prevede tre cicli di trattamenti larvicidi su tutto il territorio di Roma, con specifica attenzione a caditoie e tombini. A questi interventi si potranno aggiungere quelli eseguiti in seguito a segnalazione dei cittadini", ha spiegato in una nota l'assessora capitolina all'Ambiente, Sabrina Alfonsi.