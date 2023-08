Anziano travolto e ucciso da una moto mentre attraversa la strada: è la terza vittima in quel tratto Franco Spurio, 81 anni, è stato investito ieri, giovedì 10 agosto, a poca distanza da casa sua, in via Biagio Petrocelli. Ma è solo l’ultimo degli incidenti mortali in quel tratto di strada della Romanina: tre anni fa aveva perso la vita un’altra 81enne, mentre nel 2017 era morta una giovane di 37 anni.

A cura di Teresa Fallavollita

Non ce l’ha fatta Franco Spurio, l’uomo di 81 anni che ieri, giovedì 10 agosto, è stato investito da una moto a poca distanza da casa. L’incidente è avvenuto verso le 10.20 di ieri mattina, in via Biagio Petrocelli, nel quartiere Romanina (Municipio VII).

L’anziano è deceduto al policlinico di Tor Vergata, dove era stato trasportato in codice rosso. Nello stesso ospedale, in codice giallo, anche il motociclista.

L’incidente ieri mattina

Franco Spurio si trovava a cinquecento metri da casa sua e stava attraversando la strada in via Biagio Petrocelli quando è stato travolto da una moto Bmw. Sin da subito le condizioni dell’81enne sono risultate estremamente preoccupanti: sul posto il personale sanitario del 118 che ha trasportato d’urgenza l’anziano all’ospedale di Tor Vergata. Ma i soccorsi si sono rivelati vani: troppo gravi le ferite riportate dall’uomo, che è deceduto dopo poco.

Alla guida della moto un uomo classe 1982: anche lui è stato ricoverato presso lo stesso policlinico, ma non è in condizioni critiche. Nell’incidente è stato coinvolto anche un altro veicolo: il dueruote infatti ha colpito anche una Renault Kangoo parcheggiata poco distante.

I passanti hanno immediatamente avvertito i numeri d’emergenza: oltre all’ambulanza, sul posto sono accorsi gli agenti del VII gruppo Tuscolano della polizia locale di Roma Capitale: a loro il compito di ricostruire la dinamica dell’incidente. Il primo punto sarà cercare di capire se Spurio stesse attraversando sulle strisce pedonali o meno; un aiuto potrebbe venire dalla visione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona, che potrebbero aver ripreso il momento dell’impatto. In rete l’appello dei parenti della vittima a eventuali testimoni oculari di farsi avanti. Il 41enne sarà inoltre sottoposto, da prassi, a test di alcol e droga.

Tre incidenti mortali in quel tratto di strada

Sui social, in particolare nei gruppi di quartiere, il cordoglio si mischia alla rabbia, per un tratto di strada da tutti considerato estremamente pericoloso: “Ennesimo incidente stradale alla Romanina – si legge nel gruppo del VII Municipio – Si tratta della seconda vittima in poco più di due anni su quella strada. Strada per la quale sono stati spesi milioni per la messa in sicurezza, e che evidentemente a nulla sono valsi”. Quello a cui si fa riferimento è l’incidente che ha causato la morte di Maria America, il 4 dicembre 2020. Spaventose le similitudini con l’episodio di ieri: la donna 81enne stava attraversando la strada in via Biagio Petrocelli, all’altezza di via Rodolfo De Novà, quando è stata travolta da un’auto Nissan Note. L'anziana è morta in ospedale qualche giorno dopo per le ferite riportate.

Ma nemmeno quello era il primo caso: nella notte del 9 dicembre 2017, all’incrocio tra via Tuscolana e via Petrocelli aveva perso la vita un’altra donna, Emanuela Croitoru. La 37enne era stata investita da un furgoncino Fiat Doblò: nonostante i tentativi di soccorso, per lei non c’era stato nulla da fare.