Anziano muore solo in casa a Vigna Clara, lo trovano dopo 20 giorni Ennesimo dramma della solitudine a Roma, stavolta a Vigna Clara, dove un uomo di 79 anni è stato trovato morto in casa. Viveva da solo, a dare l’allarme i vicini per il forte odore.

A cura di Alessia Rabbai

Foto di repertorio

È morto da solo in casa e il suo cadavere è stato trovato venti giorni dopo. Ennesimo dramma della solitudine a Roma, dove un uomo di settantanove anni è stato trovato senza vita all'interno della sua abitazione in via Napoleone Colajanni, zona Vigna Clara. I drammatici fatti risalgono ad almeno due settimane fa, ma il rinvenimento è avvenuto solo nel pomeriggio di mercoledì 2 agosto. Secondo le informazioni apprese l'uomo viveva da solo, a dare l'allarme sono stati i vicini di casa, insospettiti perché sentivano un forte odore proveniente dall'abitazione. Non lo vedevano infatti da giorni né rispondeva alle telefonate. Così hanno pensato subito al peggio. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Ponte Milvio. I pompieri sono entrati all'interno dell'abitazione e hanno fatto la tragica scoperta: davanti a loro c'era l'uomo ormai deceduto e il cadavere era in stato di decomposizione, complici le alte temperature di questa caldissima estate. Sul corpo non sono stati trovati segni di violenza, ciò fa escludere l'ipotesi che l'anziano sia rimasto vittima di una rapina finita male. Terminate le verifiche sul posto, la salma è stata trasferita in obitorio.

Anziana morta sola in casa a Vigne Nuove trovata dopo una settimana

Pochi giorni fa una donna di ottantatré anni è stata trovata morta in uno degli appartamenti Ater in via delle Vigne Nuove. Il suo corpo senza vita è stato rinvenuto dopo una settimana. Anche in questo caso a dare l'allarme sono stati i vicini, che da giorni non riuscivano a mettersi in contatto con lei. I vigili del fuoco sono intervenuti insieme agli agenti del commissariato Fidene-Serpentara e sono entrati dentro casa, trovandola morta, il cadavere in stato di decomposizione. Sempre a fine luglio un anziano con problemi di deambulazione è stato trovato morto di stenti, senza acqua né cibo, dopo giorni nelle campagne di Tivoli, il corpo giaceva su una strada sterrata a pochi metri dalla sua abitazione.