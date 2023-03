Anziano investito dalla metro a Lepanto, è grave: servizio interrotto tra Termini e Ottaviano L’uomo sarebbe caduto sui binari, rimanendo incastrato tra il treno e la banchina. Immediatamente soccorso, è stato portato in ospedale.

A cura di Natascia Grbic

Un uomo è stato investito da un treno alla stazione della metropolitana Lepanto, sulla linea A. Si tratta di un 74enne trasportato in codice rosso all'ospedale Santo Spirito. Sul posto vigili del fuoco, gli agenti della Polizia di Stato e soccorritori del 118. Per permettere le operazioni di soccorso Atac ha interrotto la linea tra Termini e Ottaviano.

L'uomo incastrato tra treno e banchina

Dalle prime informazioni emerse, sembra che l'uomo sia caduto dalla banchina proprio mentre stava arrivando il treno. Provvidenziale l'intervento del macchinista, che è riuscito a frenare e arrestare – anche se non del tutto – la corsa della metro. Il 74enne, ferito in modo grave ma vivo, è rimasto incastrato tra il treno e la banchina: per tirarlo fuori da lì c'è voluto l'intervento dei vigili del fuoco, che sono riusciti a estrarlo in sicurezza e affidarlo alle cure del 118.

Attivate navette da Atac per i passeggeri

Atac ha attivato delle navette per i passeggeri nella tratta interrotta. Al momento non è noto quando la circolazione potrà tornare alla normalità. Gli operatori e le forze dell'ordine sono al lavoro per effettuare i rilievi e mettere in sicurezza l'area, in modo che il servizio possa essere ripristinato il prima possibile.

Terrore tra i passeggeri della metropolitana, che hanno assistito impotenti alla scena. Le persone che si trovavano sulla banchina con il 74enne non sono riusciti a impedire che cadesse, e hanno temuto che il peggio stesse per compiersi davanti ai loro occhi. Fortunatamente il macchinista è riuscito a frenare il treno, e anche se non è bastato per fermarlo del tutto, è bastato per evitare che avvenisse una tragedia.