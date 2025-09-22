Anziano contromano sull’Autostrada A1, 78enne fermato dalla polizia stradale

Contromano sull'Autostrada A1 nel tratto compreso tra Frosinone e Ceprano. Un errore che poteva trasformarsi in una tragedia, ma per fortuna nessuno è rimasto ferito. Stando a quanto ricostruito, l'uomo è entrato dal casello di Ceprano, provincia di Frosinone, e ha imboccato l'autostrada contromano. Soltanto grazie all'intervento degli agenti della sottosezione polizia stradale di Frosinone l'uomo è stato individuato e bloccato prima che potesse causare gravi danni.

Al 78enne è stata ritirata la patente

I poliziotti hanno ricevuto la segnalazione e hanno messo in atto tutte le manovre utili a mettere in sicurezza gli altri automobilisti. Hanno poi incrociato e bloccato il veicolo contromano e hanno scongiurato così una potenziale tragedia. Il conducente, un settantottenne, ha capito immediatamente la gravità di quanto commesso e ha raccontato ai poliziotti di essersi confuso nel cercare la strada di casa. All'uomo è stato sanzionato con la revoca immediata della patente di guida. L'automobile, invece, è stata sottoposta a fermo amministrativo.