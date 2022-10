Anziani truffati per 14mila euro: “Vostro nipote è stato arrestato, servono soldi per liberarlo” I due banditi, descritti come due uomini molto gentili, hanno fatto salire la donna di 85 anni in macchina. Dopo averle fatto prelevare migliaia di euro dal bancomat, l’hanno lasciata in mezzo alla strada.

A cura di Natascia Grbic

Le hanno rubato 14mila euro dopo averle detto che il nipote era stato arrestato e che serviva del denaro per liberarlo. Vittima del raggiro, secondo quanto riportato da Il Messaggero, una donna di 85 anni e suo marito di 90. La signora ha consegnato in contanti 4mila euro a due uomini ben vestiti e circa 10mila euro tra oro e gioielli. I due si sono dileguati: adesso sul caso indaga la polizia di stato, che sta provando a risalire ai due, al momento fuggiti senza lasciare traccia.

I due banditi hanno prima telefonato alla coppia di anziani, dicendo di essere amici del nipote, arrestato in seguito a un incidente stradale. "Dovete darci tutti i soldi che avete, altrimenti non potrà essere liberato", gli hanno detto. I due anziani, convinti così di aiutare il nipote, hanno dato oro e gioielli ai due, descritti come due uomini con gli occhiali, gentili e ben vestiti.

I due però, non contenti del bottino appena rimediato di circa 10mila euro, hanno caricato la donna in macchina e l'hanno portata a un bancomat per prelevare altro denaro. Quando la carta ha smesso di funzionare se la sono messa in tasca e hanno lasciata la donna in strada, facendola tornare a piedi.

Una volta a casa i due anziani hanno chiamato il nipote, che stava ovviamente bene e si trovava al lavoro. Ha quindi avvertito la polizia, che è andata dai due anziani per raccogliere la denuncia. I due hanno prima provato a negare a se stessi di essere stati truffati, ma si sono poi dovuti arrendere all'evidenza. Sembra che i due abbiano colpito in coppia anche in altre zone di Roma: gli agenti sono al lavoro per provare a identificarli.