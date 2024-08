video suggerito

Anziani e operatori costretti a 40 gradi nella casa di riposo: la denuncia della Cgil Ogni giorno, ha denunciato la Cgil, operatori e anziani ospiti della casa di riposo Roma 1 Parco di Veio sono “sequestrati giorno e notte a 40 gradi percepiti”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Trenta operatori e operatrici e quaranta anziani ospiti della casa di riposo Roma 1 Parco di Veio sono costretti a vivere e a lavorare senza alcuno strumento di raffreddamento dell'aria. Ogni giorno, ha denunciato la Cgil, sono "sequestrati giorno e notte a 40 gradi percepiti".

Secondo il sindacato, "ancora una volta il Comune di Roma non si preoccupa delle condizioni in cui sono costretti a operare le lavoratrici e i lavoratori dei servizi dati in appalto ma in questo caso costringe i nostri anziani di cui si dovrebbe prendere cura e che si sono affidati proprio al Comune per avere una serenità di vita, a stare in una struttura con temperature percepite altissime che mette in pericolo loro e gli operatori che li accudiscono".

Al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, la Cgil "di intervenire subito per garantire la salute e la sicurezza degli anziani ospiti e delle lavoratrici e dei lavoratori della struttura e a mobilitare l’Amministrazione, i Dipartimenti, i Municipi per garantire un monitoraggio delle condizioni di lavoro nei servizi comunali e attuare i necessari provvedimenti a garantire la salute delle lavoratrici e lavoratori".

Tutte le linee guida sanitarie, ricorda il sindacato, indicano bambini e anziani come soggetti più a rischio e maggiormente esposti al caldo torrido di queste settimane. "Su stampa e televisione medici ed esperti sono prodighi di consigli per tutelare queste fasce di popolazione. La notizia non è arrivata evidentemente al Sindaco di Roma che tiene 40 anziani ospiti della casa di riposo senza alcuno strumento condizionamento e raffrescamento dell’aria".