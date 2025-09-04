Anziana scomparsa da ore ritrovata dalla Polizia Locale: vagava confusa e smarrita in strada

La donna di 88 anni vagava in stato confusionale su via Prenestina, quando è stata notata da un agente della polizia locale di Roma Capitale che aveva appena finito il turno. Soccorsa, è stata riaccompagnata a casa.

Si aggirava in stato confusionale su via Prenestina, quando è stata soccorsa da un agente della polizia locale di Roma Capitale fuori servizio. La signora di 88 anni, di cui era stata denunciata la scomparsa poche ore prima, è stata rintracciata nel tardo pomeriggio di martedì 1 settembre all'ingresso di una farmacia. I caschi bianchi sono riusciti a rintracciare i familiari e a riaccompagnarla a casa.

La donna notata da un agente fuori servizio

L'agente aveva appena terminato il proprio turno presso il I Gruppo Centro e, rientrando verso casa, si era fermato in una farmacia su via Prenestina, all'altezza di viale della Serenissima. All'ingresso del negozio ha notato la donna anziana, che si presentava in un buona condizione fisica ma in un evidente stato di difficoltà mentale. Dopo averla avvicinata, le ha chiesto se avesse bisogno d'aiuto. È stato complesso risalire a delle informazioni sull'identità della donna poiché alternava frasi di senso compiuto a vuoti di memoria.

L'anziana riaccompagnata a casa

Dopo una prima assistenza con l'aiuto del personale della farmacia, l'agente ha richiesto il supporto dei colleghi. Sul posto è arrivata una pattuglia del V Gruppo Prenestino, di stanza in zona, e gli operatori del 118 per effettuare un controllo medico sulla donna. La signora anziana ha fornito un numero di telefono da contattare, ma non ha risposto nessuno. Una squadra si è quindi recata presso il suo domicilio, dove, parlando con i vicini di casa, ha appreso della denuncia di scomparsa. A quel punto la polizia locale ha potuto rintracciare i figli dell'88enne, per rassicurarli e organizzare il suo rientro a casa una volta terminata la visita del personale sanitario.