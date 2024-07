video suggerito

Anziana scompare da Corchiano, i carabinieri la ritrovano nell'intercapedine di una casa in costruzione Una storia a lieto fine quella di una 71enne scomparsa nel Viterbese. I carabinieri l'hanno ritrovata all'interno dell'intercapedine di una casa in costruzione e riportata dalla sua famiglia.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repetorio

Era scomparsa e i suoi cari non avevano più notizie di lei, ma i carabinieri si sono messi sulle sue tracce e l'hanno ritrovata all'interno dell'intercapedine di una casa in costruzione. Protagonista della vicenda è un'anziana di settantuno anni. L'episodio, che sarebbe potuto finire in tragedia, ma che grazie al pronto intervento dei militari dell'Arma si è concluso con il lieto fine, si è verificato sabato 13 luglio scorso nel Comune di Corchiano, in provincia di Viterbo.

Secondo quanto ricostruito la donna, un'anziana con difficoltà di movimento, si è allontanata da casa e non è più rientrata. I famigliari, preoccupati per non vederla più tornare, ne hanno denunciato la scomparsa ai carabinieri, che hanno raccolto le informazioni necessarie, preso una foto e avviato le ricerche.

Le ricerche dei carabinieri della stazione di Corchiano, aiutati dalla protezione civile territoriale e dai vigili del fuoco sono andate avanti per ore. Durante le ricerche, i militari hanno concentrato la loro attenzione su alcune costruzioni incomplete presenti nei pressi del luogo, battendole palmo a palmo, anche nei posti in cui la presenza di una persona potesse risultare improbabile. Infatti come sospettavano, hanno ritrovato la donna in uno degli edifici in costruzione, era nascosta all'interno di un'intercapedine, in evidente stato confusionale e in preda al panico.

Dopo essersi assicurati che stesse bene e non fosse ferita, l’hanno tranquillizzata, rassicurata ed accompagnata a casa. Sono stati momenti di di grande commozione, i famigliari hanno potuto riabbracciarla e hanno ringraziato i carabinieri, sia per la tempestività del loro intervento, che per la loro cura e sensibilità.