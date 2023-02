Antonio Casamonica spacciava droga insieme al figlio minorenne: condannato per direttissima Sono stati sorpresi, il papà e il figlio di 17 anni, mentre spacciavano nella zona di via Salvatore Lorizzo, quartiere Tor de Cenci, estrema periferia Sud Ovest della Capitale.

A cura di Enrico Tata

Antonio Casamonica è stato fermato mentre vendeva droga insieme al figlio minorenne. Con precedenti alle spalle, 54 anni, l'uomo è stato condannato per direttissima a un anno e sette mesi di reclusione, con pena sospesa, per l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sono stati sorpresi, il papà e il figlio di 17 anni, mentre spacciavano nella zona di via Salvatore Lorizzo, quartiere Tor de Cenci, estrema periferia Sud Ovest della Capitale.

I carabinieri insospettiti dal continuo via vai davanti all'appartamento di Casamonica

Nei pressi dell'abitazione di Casamonica c'era un continuo via vai di persone che ha insospettito i carabinieri della stazione di Roma Tor de Cenci. I militari sono intervenuti e hanno bloccato l'uomo e il ragazzo in flagrante. Stavano spacciando cocaina e così, in seguito, è stata disposta anche una perquisizione all'interno dell'appartamento, dove sono state trovate circa ottanta dosi di cocaina e hashish oltre a un bilancino di precisione. Dentro casa c'erano anche due agendine nelle quali venivano annotate minuziosamente tutte le vendite di giornata relative all'attività di spaccio. Come detto, Antonio Casamonica è stato condannato per direttissima. La posizione del figlio 17enne deve invece essere valutata dai magistrati della procura dei minori di Roma. Antonio Casamonica ha lo stesso nome del ragazzo, molto più giovane, di lui, condannato per l'aggressione al Roxy Bar della Romanina avvenuta nel 2018. Per questo fatto è stato condannato a sette anni di reclusione per violenza privata e lesioni aggravate dal metodo mafioso.