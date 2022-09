Antonella Di Falco morta in un bosco: fatale un malore fulminante durante una passeggiata È stato un malore improvviso ad uccidere Antonella Di Falco, 66enne di Ostia in vacanza nel Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Il cadavere su un sentiero vicino Alfadena.

Antonella Di Falco è morta durante una passeggiata nel bosco vicino Alfadena, in provincia de L'Aquila. Sessantasei anni, di Ostia, ad ucciderla è stato un malore improvviso, che non le ha purtroppo lasciato scampo. Il suo corpo senza vita è stato trovato su un sentiero in località Pianoro Campitelli, non molto distante dall'omonimo rifugio, quando era ormai deceduta da alcune ore. A dare l'allarme è stato il marito con il quale era andata in vacanza nel Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, che si è preoccupato, perché non la vedeva più rientrare. Ha provato più volte a mettersi in contatto con lei, chiamandola al cellullare, ma senza successo. Ha così avvisato le forze dell'ordine, che hanno dato il via alle ricerche. I carabinieri della stazione di Alfedena, della Compagnia di Castel di Sangro e gli uomini e donne del soccorso alpino e speleologico di Sulmona e Penne si sono messi sulle sue tracce, battendo i sentieri, con la speranza di trovarla viva.

Ma le ricerche di Antonella hanno avuto un esito drammatico, culminate con il rinvenimento del cadavere. Presente sul posto anche il sindaco di Alfadena Luigi Milani. I militari hanno svolto gli accertamenti di rito e non hanno evidenziato segni di violenza sulla salma. Il corpo di Antonella terminate le verifiche è stato trasferito nell'obitorio dell'ospedale di Castel di Dangro a disposizione dell'Autorità Giudiziaria e dov'è stato sottoposto ad altri accertamenti. La salma ha ricevuto poi il nulla osta ed è stata riconsegnata alla famiglia, per la celebrazione dei funerali, per darle l'ultimo saluto. La notizia della scomparsa di Antonella si è diffusa rapidamente e la comunità nella quale viveva si è stretta intorno al dolore della famiglia, in attesa delle esequie. Tanti i messaggi d'addio da parte di amici, parenti e conoscenti.