Annunciato il cast di Lol 2, tre i romani: Corrado Guzzanti, Virginia Raffaele e Diana Del Bufalo Sono tre i romani che fanno parte del cast della seconda stagione di Lol, il popolare programma di Amazon Prime Video: Corrado Guzzanti, Virginia Raffaele e Diana Del Bufalo.

A cura di Enrico Tata

Sono tre i romani che fanno parte del cast della seconda stagione di Lol, il popolare programma di Amazon Prime Video: Corrado Guzzanti, Virginia Raffaele e Diana Del Bufalo. Gli altri concorrenti, annunciati oggi da Fedez e Frank Matano con una diretta Instagram, sono il Mago Forrest, Gianmarco Pozzoli, Tess Masazza, Max Angioni, Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Alice Mangione. Insomma i tre dovranno fare meglio dei due romani della prima edizione, Caterina Guzzanti, la sorella di Corrado arrivata in finale con Ciro Priello, e Lillo, forse il comico più apprezzato dello show.

Diana Del Bufalo

Diana Del Bufalo, 31 anni, è nata e cresciuta a Roma. È figlia di un docente universitario e di un soprano lirico. È un'attrice e ha esordito prima come cantante nel talent show ‘Amici' di Maria De Filippi e poi è diventata conduttrice di Mai dire Amici, un programma ideato dalla Gialappa's Band. Ha recitato in diversi film e serie per la televisione e nel 2020 ha condotto il programma di Italia 1 Enjoy – Ridere fa bene insieme a Diego Abatantuono.

Corrado Guzzanti

Corrado Guzzanti, 56 anni, è il fratello di Caterina, protagonista della prima stagione di Lol. È diventato famoso nel 1991, quando aveva 26 anni, grazie alla partecipazione ad Avanzi, il programma di Serena Dandini. Celebri i suoi personaggi, da Rokko Smithersons a Lorenzo, l'ignorante liceale romano che prende ripetizioni dalla ‘professoressa' Dadini. Famose le sue imitazioni dei personaggi del mondo della politica, da Fausto Bertinotti a Romano Prodi, da Walter Veltroni a Francesco Rutelli. Sicuramente a Lol riproporrà alcuni dei suoi personaggi più famosi. Nato e cresciuto a Roma con le sorelle Sabina e Caterina, dovrebbe abitare, secondo le cronache, nei pressi di piazza Mazzini, quartiere Prati.

Virginia Raffaele

Virginia Raffaele è nata e cresciuta a Roma, ma la nonna era abruzzese e il padre Mario è nato a Soriano Calabro, provincia di Vibo Valentia. Negli anni '50 i nonni fondarono lo storico luna park dell'Eur. È diventata famosa nel 2009 con la partecipazione a Mai dire Grande Fratello Show ma soprattutto nel 2010, quando è entrata nel cast di comici di Quelli che il calcio. Famose le sue imitazioni di Ornella Vanoni, Carla Fracci, Donatella Versace e Belén Rodríguez. Nel 2019 ha condotto il Festival di Sanremo insieme a Claudio Baglioni e Claudio Bisio.