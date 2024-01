Annunciate le nuove destinazioni estive di Ryanair da Roma Fiumicino e Ciampino Ryanair ha annunciato sette nuove rotte estive per il 2024 con partenza dagli aeroporti di Roma Fiumicino e di Roma Ciampino, tra cui Göteborg e Riga. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto Facebook Göteborg/Gothenburg: The Official Guide

Ryanair ha presentato sette nuove rotte estive per il 2024 con partenza dagli aeroporti di Roma Fiumicino e di Roma Ciampino, portando a 82 complessivi i collegamenti operati dalla compagnia low cost con partenza o arrivo nella Capitale.

Le nuove rotte estive di Ryanair da Roma

Queste sono le nuove destinazioni da Roma per l'estate 2024:

Roma- Dubrovnik (Croazia),

Roma – Danzica (Polonia),

Roma – Göteborg (Svezia),

Roma- Lisbona (Portogallo,

Roma – Malta,

Roma – Parigi (Francia)

Roma – Riga (Lettonia).

Gli investimenti di Ryanair su Roma

Ryanair, ha annunciato inoltre il Ceo Micheal O'Leary nel corso di una conferenza stampa, baserà due nuovi aerei Boeing 737 a Fiumicino per un investimento complessivo di 200 milioni di euro, creando 60 nuovi posti di lavoro per piloti, personale di cabina e ingegneri. La compagnia prevede che il traffico di Roma cresca del 15 per cento, a oltre 11 milioni di passeggeri all'anno, creando complessivamente 8.600 posti di lavoro, inclusi oltre 500 posti di lavoro tra piloti, assistenti di volo e ingegneri.

Leggi anche Talpa in tribunale a Roma, nuove intercettazioni a carico di Camilla Marianera

Secondo O'Leary, tuttavia, "mentre Ryanair continua a investire e crescere in Italia, offrendo nuove rotte e tariffe basse, l'esecutivo italiano continua a danneggiare la connettività, i posti di lavoro e il turismo aumentando l'addizionale municipale". L'Italia "è l'unico Stato dell'Ue che applica questa tassa ingiustificata, rendendo gli aeroporti italiani non competitivi rispetto ad altri Stati a vocazione turistica dell'Ue, come Spagna, Portogallo e Grecia". Per i Ceo di Ryanair questa tassa deve essere abolita "per consentire a Ryanair, e ad altre compagnie aeree, di offrire una crescita ancora maggiore del traffico, del turismo e dei posti di lavoro per l'Italia".

Infine O'Leary ha parlato dell'aeroporto di Ciampino: "Da dopo che ho incontrato il ministro Salvini l'ultima volta non ci sono stati sviluppi sull'estensione della pista di Ciampino. Crediamo che Roma abbia bisogno di due aeroporti forti. Per ora noi continuiamo a crescere su Fiumicino. Roma ha due aeroporti, Ciampino è stato limitato artificialmente, al momento tra atterraggi e decolli sono appena 6 voli all'ora tra decolli e partenze".