Funerali di Angelica morta a 5 anni, la mamma abbracciata dal Papa: “È come un papà” Addio ad Angelica, la bimba di 5 anni morta per una malattia rara, ieri i funerali a Casal Bertone. La mamma è stata abbracciata da Papa Francesco.

A cura di Alessia Rabbai

L’abbraccio tra Papa Francesco e la mamma di Angelica

"Papa Francesco è come un papà" sono le parole commosse di Serena, la mamma di Angelica, la bimba di cinque anni affetta da una malattia rara, che è stata immortalata in un abbraccio con il Santo Padre. I funerali della piccola sono stati celebrati nella chiesa di Santa Maria Consolatrice a Casal Bertone, nella periferia Est della Capitale. Ad attendere la bara bianca decine di persone, tra amici, parenti, colleghi, conoscenti e abitanti del quartiere, che si sono stretti intorno di mamma Serena e papà Matteo, vicini al loro grande dolore. A celebrare la Santa Messa don Pino Pulcinelli, insieme a don Luigi e al vescovo Riccardo Lamba.

I genitori di Angelica le hanno dedicato una lettera, un passaggio recita: "Abbiamo lottato in tre, a mani nude, contro un male troppo grande. Grazie a te abbiamo vissuto la profondità di tante persone. E se contro la malattia si può perdere, chi cura una persona vince sempre". Al termine della celebrazione la folla ha fatto un applauso e ha liberato in aria tanti palloncini bianchi e rosa. Angelica è stata sepolta nel cimitero Flaminio-Prima Porta, nel campo dei bambini.

L'abbraccio della mamma di Angelica e Papa Francesco

Lo scorso sabato mattina primo aprile davanti al Policlinico Agostino Gemelli di Roma, la mamma e il papà di Angelica hanno incontrato Papa Francesco dopo la tragica scomparsa della loro figlia, un incontro commovente. Bergoglio, che era stato appena dimesso ed era pronto a tornare in Vaticano, ha cercato di confortarli "proprio come se fosse mio padre, che non c'è più" ha detto Serena e ha pregato con loro per l'anima della bambina. La mamma si è poi lasciata andare tra le braccia del Papa in un pianto disperato. Il Pontefice aveva conosciuto Angelica, gli hanno ricordato i genitori, quando nel 2019 ha visitato la parrocchia di Casal Bertone. In quel frangente l'aveva presa in braccio e benedetta.