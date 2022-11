Andrea Scaramuzzo scomparso da Montespaccato, i famigliari: “Potrebbe aver bisogno d’aiuto” Sono ore d’apprensione per i famigliari di Andrea Scaramuzzo, scomparso a 53 anni da Montespaccato a Roma. L’appello: “Potrebbe aver bisogno d’aiuto”.

A cura di Alessia Rabbai

Andrea Scaramuzzo scomparso

Andrea Scaramuzzo è scomparso da Montespaccato a Roma. Del cinquantatreenne non si hanno più notizie da ieri, sabato 12 novembre, e i famigliari sono preoccupati. È uscito di casa e non è più rientrato, dopo alcune ore i suoi cari non vedendolo, preoccupati per la sua assenza, si sono rivolti alle forze dell'ordine e ne hanno denunciato la scomparsa. Così sono iniziate le ricerche. Da quanto si apprende non ha il telefono con sé, ma potrebbe avere i documenti. Sono ore d'apprensione per i famigliari, che si domandano dove si trovi. Tramite Penelope Lazio Odv hanno lanciato un appello, per chiedere a chi lo abbia visto di segnalarlo: "Potrebbe aver bisogno d'aiuto" è il loro timore. Non sono chiari al momento i motivi della sua assenza. I suoi cari sperano che stia bene e di poterlo riabbracciare presto.

L'identikit di Andrea Scaramuzzo

Andrea Scaramuzzo ha cinquantatré anni è alto circa 1 metro e 70 centimetri e di corporatura esile. Ha capelli rasati e barba incolta brizzolata, occhi marroni. Come segno distintivo ha un tatuaggio sulla spalla. L'ultima volta in cui è stato visto indossava un gibotto di pelle marrone e pantalini, entrambi di colore chiaro. Si cerca nel territorio della Capitale, ma in particolare le zone in cui fare particolare attenzione alla sua presenza sono Cornelia, Casal di Marmo e Montespaccato. Potrebbe anche essersi spostato altrove con i mezzi pubblici. Chiunque l'avesse visto o dovesse notare una persona che corrisponde alla sua descrizione è pregato di contattare immediatamente le forze dell'ordine al Numero Unico delle Emrgenze 112 o il numero dedicato agli avvistamenti Pronto Penelope 3396514799 anche su Whats App. La speranza è che stia bene e che possa presto tornare a casa.