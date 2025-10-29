Andrea Righi morto a 24 anni in un incidente sulla Roma-Fiumicino, i famigliari: “Cerchiamo testimoni”

Andrea Righi è morto a 24 anni in un incidente sulla Roma-Fiumicino tra il suo scooter e un taxi. I famigliari hanno lanciato un appello alla ricerca di testimoni.

Andrea Righi

"Cerchiamo testimoni, aiutateci" è l'appello dei famigliari di Andrea Righi, un ventiquattrenne morto in un incidente stradale avvenuto lungo la Roma-Fiumicino la notte del 14 ottobre scorso. A rimanere coinvolti nel sinistro sono stati due veicoli, il suo scooter Honda Sh 125 e un taxi. Ad avere la peggio è stato Righi, che è deceduto sul posto. Andrea era aiuto cuoco e lavorava in un ristorante in centro. Sul caso indagano gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, che hanno svolto gli accertamenti di rito per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Secondo i dati raccolti dalla polizia municipale sono 94 gli incidenti stradali mortali dall’inizio del 2025 ad oggi nel territorio della Capitale. Fuori Roma in provincia le vittime della strada da inizio anno 160.

L'appello dei famigliari di Andrea Righi

I famigliari di Andrea Righi a distanza di alcuni giorni dall'incidente in cui il ragazzo è morto hanno lanciato un appello in cerca di testimoni: "Chiunque abbia assistito o sappia qualcosa in merito all'incidente in cui è rimasto coinvolto Andrea contatti le forze dell'ordine. Qualsiasi dettaglio potrebbe rivelarsi utile".

L'incidente in cui è morto Andrea Righi

Andrea Righi la notte dell'incidente in cui ha perso la vita stava percorrendo la Roma-Fiumicino intorno alle 2. Improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, si è scontrato con un taxi. Nell'impatto il ventiquattrenne è stato sbalzato dalla sella ed è finito sull'asfalto. Il conducente del taxi si è fermato a prestargli soccorso in attesa dell'arrivo del personale sanitario in ambulanza. Purtroppo ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato inutile.