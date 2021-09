Andrea Muzii a 20 anni è campione mondiale di memoria: “Vi svelo qualche trucco” “Non basta il talento, ma serve passione e duro lavoro” Andrea Muzii a soli vent’anni, italiano, è campione mondiale di memoria in Cina e ha battuto ogni record in Germania. In un’intervista a Fanpage.it ha raccontato com’è nato il suo interesse verso le tecniche di memoria e le sue prime competizioni.

A cura di Alessia Rabbai

Andrea Muzii, vent'anni e italiano, è il campione mondiale di memoria. Ha vinto l'ultima edizione dei campionati mondiali che si sono tenuti nel 2019 in Cina. Per dedicarsi alle competizioni Andrea viaggia molto e ha già raggiunto diversi Paesi. Fanpage.it lo ha intervistato di ritorno dalle gare in Germania, nel corso delle quali ha raggiunto il punteggio più alto di tutti i tempi. Una cosa partita inizalmente da un gioco e un passatempo, che è poi diventata un aiuto nello studio, nella quale il ventenne si è scoperto poi eccellere e che lo ha successivamente portato a confrontarsi sul piano competitivo. Ha raccontato in cosa consistono le sfide che deve superare: "Ci sono dieci prove nelle quali si memorizzano numeri, mazzi di carte, parole, immagini, nomi di lunghezza variabile. L'obiettivo delle competizioni è quello di memorizzare il più possibile, evitando di fare errori".

"Grande passione e duro lavoro"

Andrea spiega quando e com'è nato il suo interesse per le tecniche di memoria: "Tutto è iniziato con il cubo di Rubik, a seguito del quale quattro anni fa, nel 2017, mi sono avvicinato alle tecniche di memoria, principalmente come strumento in più da impiegare nello studio in vista degli esami di maturità". Il ventenne spiega che non c'è stato un giorno o un momento particolare della sua vita in cui ha scoperto di avere questo talento, ma che la sua bravura è frutto di una grande passione, di grande determinazione e di un lavoro su se stesso costante nel tempo, che lo ha portato a raggiungere l'importante traguardo. "È una dote che ho sviluppato nel corso del tempo, imparando le tecniche di memoria e allenandomi sempre di più". E consiglia a tutti di provare ad esercitare ogni giorno con piccoli esercizi la propria memoria per mantenerla allenata: "Migliorano la concentrazione e aiutano anche nella vita quotidiana".

Servizio di Simona Berterame