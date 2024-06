Ancora una rapina con il cacciavite a Roma, stavolta il proprietario riesce a mettere in fuga la ladra

video suggerito

L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri, sabato 15 giugno, in via Alberto Cadlolo, zona Balduina a Roma. Il proprietario di casa è stato ferito dalla ladra con un cacciavite.

A cura di Enrico Tata

Ancora una tentata rapina in appartamento, con il proprietario minacciato, e questa volta ferito, con un cacciavite. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri, sabato 15 giugno, in via Alberto Cadlolo, zona Balduina a Roma. Quando è rientrato a casa, il proprietario si è accorto della presenza di una ladra, una nomade di 19 anni, senza fissa dimora e già nota alle forze dell'ordine. Quest'ultima, prima ha ferito a un braccio l'uomo con un cacciavite e poi è scappata.

La giovane ladra è stata bloccata dai carabinieri

A pochi passi dall'abitazione che ha tentato di svaligiare è stata fermata dai carabinieri della stazione Medaglie d'Oro, intervenuti in seguito alla segnalazione inviata al 112. Nel corso della perquisizione la giovane è stata trovata in possesso di diversi arnesi utilizzatii per lo scasso, che le sono stati sequestrati. In seguito la 19enne è stata arrestata per rapina impropria e trattenuta presso le camere di sicurezza della caserma dei Carabinieri. L'udienza di convalida si terrà domani nelle aule di piazzale Clodio.

La ‘banda del cacciavite'

Non è la prima volta, negli ultimi giorni, che un proprietario di casa viene minacciato con un cacciavite. Lo scorso 11 giugno, infatti, in meno di un'ora sono stati messi a segno due colpi in abitazione con lo stesso modus operandi: in entrambi in casi i banditi sono entrati dalla finestra, con il volto coperto, e hanno minacciato il padrone di casa con un cacciavite. La prima rapina, circa 300mila euro il bottino, è avvenuta al Nomentano, mentre la seconda è avvenuta in via Appio Claudio. I due episodi sono collegati? Su questo ancora non c'è alcuna certezza.