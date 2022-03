Ancora un incendio a ex penicillina, fabbrica piena di sostanze tossiche: a fuoco mucchi di rifiuti Ancora un incendio alla fabbrica di via Tiburtina, l’ex penicillina che già lo scorso anno era andata a fuoco. Il posto è pieno di sostanze tossiche.

A cura di Natascia Grbic

Un incendio è scoppiato questa mattina a Roma, nella fabbrica dell'ex penicillina su via Tiburtina. Secondo le prime informazioni, sono stati date alle fiamme rifiuti di vario genere presente nella struttura, abbandonata ormai da decenni, e utilizzata come ricovero di fortuna da persone senza fissa dimora. Nessuno è rimasto ferito né ha avuto bisogno delle cure del 118, il rogo è stato domato dai Vigili del Fuoco, che hanno spento le fiamme non appena giunti sul posto.

L'allarme per le sostanze tossiche nell'ex penicillina

Un incendio nell'ex fabbrica della penicillina non è mai una buona notizia. L'edificio, abbandonato da anni, vero e proprio mostro ecologico che svetta su via Tiburtina, è pieno di sostanze tossiche che rischiano di nuocere alla salute delle persone che vivono nella zona, e all'interno dell'edificio. Da anni i cittadini chiedono la bonifica dell'ex penicillina e la sua messa in sicurezza, ma finora nulla è stato fatto. E ciclicamente si verificano incendi, con il rischio di miasmi pericolosi in tutta la zona.

L'incendio che ha devastato la fabbrica di via Tiburtina

Lo scorso anno un enorme incendio è scoppiato nell'ex fabbrica di via Tiburtina. L'allarme per la presenza di amianto e di sostanze tossiche ha riacceso i riflettori sulla situazione in cui versa l'edificio, con i cittadini che sono tornati a chiedere la bonifica e l'abbattimento di quella costruzione in cemento totalmente sventrata. In quell'occasione una persona è rimasta ustionata, ma si era temuto che il bilancio dei feriti potesse essere maggiore data la vastità del rogo e l'alta presenza di persone all'interno.