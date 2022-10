Ancora guasti elettrici a metro di Roma, chiusa Vittorio Emanuele e servizio fortemente rallentato Chiuse e poi riaperte diverse stazioni della metro A di Roma nella mattinata di oggi, venerdì 14 ottobre, per problemi elettrici. Linea fortemente rallentata. Non sono state attivate navette sostitutive.

A cura di Enrico Tata

Aggiornamento 8.40: Atac ha disposto la chiusura della stazione Vittorio Emanuele, sempre per problemi alla linea elettrica. Il servizio è rallentato su tutta la linea. Si legge sul profilo Atac: "I tecnici stanno ripristinando la funzionalità della stazione Vittorio. Stiamo, però, continuando ad avere problemi in seguito all'interruzione dell'erogazione di energia avvenuta alle ore 7.45 circa. La circolazione ha forti rallentamenti". E ancora: "Stiamo continuando a riscontrare problemi tecnici conseguenti alla mancanza di energia. Abbiamo chiuso la stazione Vittorio Emanuele. I treni possono rallentare la marcia. Vi aggiorniamo". La linea è attiva:

Metro A rallentata, navette non attivate per il momento

La Metro A è fortemente rallentata e la stazione Vittorio Emanuele è chiusa. Non sono state attivate, per il momento, navette sostitutive. Alla stazione Termini si segnalano notevoli disagi

Aggiornamento 8.30: "I tecnici hanno completato il ripristino degli impianti della stazione di Furio Camillo dopo interruzione erogazione energia dall'esterno. Stiamo riaprendo la stazione", si legge sul profilo Twitter di Atac.

Ancora un guasto elettrico alla metro di Roma. Dopo i problemi di ieri, oggi la stazione Furio Camillo della Metro A è chiusa al servizio viaggiatori per mancanza di energia elettrica. Per qualche minuto Atac ha disposto anche la chiusura della stazione Manzoni per lo stesso motivo. Questo l'annuncio pubblicato su Twitter dall'azienda alle 7.59: "Abbiamo riaperto la stazione Manzoni dopo aver ripristinato gli impianti a seguito di mancanza di energia proveniente dalla rete esterna. Stiamo lavorando per riaprire anche la stazione di Furio Camillo".

Questo invece l'annuncio pubblicato alle 7.39: "A causa di una interruzione elettrica abbiamo chiuso le stazioni Manzoni e Furio Camillo. Utilizzate in alternativa le stazioni Vittorio Emanuele e Ponte Lungo. Vi aggiorniamo".