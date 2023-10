Ancora un furto nella villa di Smalling: è il terzo per il difensore inglese della Roma Per la terza volta in poco tempo i ladri hanno fatto irruzione nell’abitazione del difensore inglese della Roma, Chris Smalling, che si trova nella zona dell’Appia Antica.

A cura di Enrico Tata

Ancora un furto nella villa del calciatore Chris Smalling a Roma. Per la terza volta in poco tempo i ladri hanno fatto irruzione nell'abitazione del difensore inglese, che si trova nella zona dell'Appia Antica.

L'ultimo tentato furto a casa di Smalling

Stando a quanto ricostruito, i ladri hanno infranto il vetro di una finestra e hanno tentato di portare via la cassaforte, per poi darsi alla fuga. Indagano gli investigatori della Squadra Mobile e sul posto, per i rilievi del caso, sono intervenuti anche gli uomini della polizia scientifica.

Chi indaga ritiene che, viste le modalità con cui è avvenuta l'intrusione, il furto possa essere stato messo a segno da professionisti, forse provenienti dall'Est Europa. Altri elementi fanno ritenere che la banda di malviventi possa aver proprio messo nel mirino il calciatore giallorosso. Il colpo di ieri, per fortuna fallito, è stato tentato intorno alle mezzanotte di ieri e a dare l'allarme sono stati gli addetti alla vigilanza, che hanno segnalato alcuni estranei con il volto coperto che si erano introdotti all'interno della residenza.

Smalling vittima di rapina in casa nel 2021, l'ultimo tentato furto ad agosto

Smalling era già stato vittima di una rapina in casa nell'aprile del 2021. In quel caso fu addirittura costretto dai malviventi, armati di pistola, ad aprire la cassaforte. Riuscirono a farsi consegnare denaro, gioielli e alcuni orologi di marca Rolex. Al momento dei fatti, il difensore inglese era insieme alla moglie, la modella inglese Sam Cooke.

L'ultimo tentato furto risale allo scorso agosto, quando i ladri tentarono di fare irruzione ancora una volta nella sua villa.