Ancora morti sul lavoro a Roma: operaio di 47 anni schiacciato da pannelli di legno perde la vita L’uomo stava lavorando in una falegnameria di via Affogalasino, nel quartiere di Monteverde a Roma. Sul posto la polizia scientifica.

Ancora un morto sul lavoro: un uomo di 47 anni è deceduto dopo essere stato schiacciato da alcuni pannelli di legno che stava trasportando in una falegnameria di via Affogalasino, nel quartiere di Monteverde a Roma. La dinamica è ancora in fase di accertamento: secondo le prime informazioni, il 47enne stavo trasportando i pannelli all'interno di un carrello. Sul posto, per i rilievi del caso, la polizia di stato e la polizia scientifica.

Al momento la dinamica dell'incidente non è ancora chiara. Gli agenti ascolteranno i colleghi dell'uomo per cercare di capire cosa sia accaduto e se l'incidente poteva essere evitato. Sono soprattutto le misure di sicurezza adottate dall'azienda a essere attenzionate in questo momento, in modo da accertare se vi siano eventuali responsabilità.

Per il 47enne, di cui non è stata ancora diffusa l'identità, non c'è stato nulla da fare. È morto praticamente sul colpo a causa delle gravi ferite riportate. Inutile la corsa degli operatori del 118, giunti sul posto con un'ambulanza. Non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'operaio.

Quello morto a Roma è il secondo operaio deceduto in poche ore. A Lecco un uomo di 58 anni è morto dopo essere stato schiacciato da un mezzo in movimento in un'azienda edile di Introbio. Il 58enne è stato portato immediatamente in ospedale, ma per lui non c'è stato nulla da fare, è morto poco dopo il ricovero. Accertamenti sono in corso da parte dei carabinieri, che stanno verificando se fossero rispettate le misure di sicurezza sul lavoro. La Procura di Lecco ha aperto un'inchiesta sulla morte dell'uomo.

