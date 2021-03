Dall'inizio del mese di marzo i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva degli ospedali Covid del Lazio sono aumentati di 70 unità. Erano 223 il primo marzo e ieri, 15 marzo, hanno toccato quota 293. L'incremento medio giornaliero dei posti letto occupati è stato di quasi 5 al giorno. Durante la seconda ondata il numero massimo dei pazienti ricoverati in terapia nel Lazio ha raggiunto un picco di 364 il 3 dicembre scorso.

Terapie intensive Lazio, superata soglia critica

Secondo i dati Agenas, Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, il Lazio ha raggiunto e superato ieri la soglia critica del tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva: il governo ha fissato la soglia critica al 30 per cento e ieri la regione della Capitale era al 31 per cento, più uno per cento rispetto alla giornata precedente. Ancora sotto soglia il tasso dei pazienti Covid ricoverati nei reparti ordinari, al 36 per cento, più due rispetto al giorno precedente, ma sotto a quota 40 per cento (la soglia critica fissata dal governo).

in foto: Andamento tasso di occupazione terapie intensive Lazio

Sempre secondo Agenas nella settimana in corso, dal 15 al 21 marzo, i ricoveri in terapia intensiva continueranno a crescere. Supereranno i 300, ma non arriveranno per ora a toccare i numeri raggiunti nel picco della seconda ondata (le stime sono aggiornate al 16 marzo).

in foto: Proiezione ricoveri in terapia intensiva

Il Lazio è finito in zona rossa sulla base dell'indice Rt, che si attesta a 1.31 e quindi sopra la soglia di 1.25, valore al di sopra del quale scattano in automatico le restrizioni più severe. Come predetto dal valore di Rt, i contagi nel Lazio sono in aumento ed è in aumento anche il numero dei focolai attivi. Il tasso di occupazione delle terapie intensive non era ancora sopra la soglia critica ma, come anticipato, ieri ha superato la quota del 30 per cento. Tra l'altro molti ospedali di Roma e del Lazio hanno dismesso alcuni posti di terapia intensiva per ricominciare ad effettuare interventi chirurgici e quindi, nelle prossime settimane, potrebbero essere costretti a riattivarli per ospitare pazienti Covid.