Ambulanza si scontra con un’auto e si ribalta: 7 persone ferite, fra cui un bimbo di due anni Lo schianto è avvenuto alle 12.30 di oggi, martedì 22 agosto 2023, in via Tobagi: a scontrarsi un’automobile e un’ambulanza.

Un'automobile e un'ambulanza si sono scontrate nella tarda mattinata di oggi, martedì 22 agosto 2023, mentre stavano percorrendo via Walter Tobagi, all'altezza di via Ruderi Casacalda, nel quadrante est della capitale. Lo schianto è avvenuto verso le 12.30 ed è stato violento: a seguito dell'impatto con la vettura, una Peugeot 2008, l'ambulanza si è ribaltata su un fianco ed è rimasta sull'asfalto con lo sportello posteriore aperto.

In breve tempo hanno raggiunto il posto gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, i carabinieri e altre due ambulanze per soccorrere le sette persone ferite, fra cui un bambino di due anni.

A seguito dello schianto sono stati immediatamente allertati i soccorsi che hanno raggiunto il luogo del sinistro in breve tempo. Si sono recati sul posto gli agenti del VI Gruppo Torri della Polizia Locale di Roma Capitale, oltre a loro è arrivata anche una pattuglia dei carabinieri, come mostra il video. Gli agenti hanno iniziato subito i rilievi per cercare di ricostruire la dinamica di quanto accaduto e a mettere in sicurezza l'area interessata dallo schianto regolando il traffico.

Sopraggiunti in breve tempo anche gli operatori del personale sanitario a bordo di due ambulanze per prendere in cura le sette persone rimaste ferite nell'impatto. A bordo dell'ambulanza che si è ribaltato e che, fortunatamente, non trasportava alcun ferito, si trovavano due uomini e una donna, tutti del personale medico. A bordo dell'automobile, invece, quattro persone: fra loro una donna di trentuno anni, il figlio di due anni e il padre del bimbo.

Tutte le persone ferite sono state trasportate in ospedale: nessuno di loro ha riportato lesioni gravi. Una volta arrivati al pronto soccorso, i medici e gli infermieri del triage hanno valutato le loro ferite con codici verdi e gialli.