Altro che società civile: 8 candidati nei municipi di Calenda sono politici ripescati L’ex ministro Carlo Calenda, leader di Azione e candidato sindaco di Roma, ha ufficializzato la sua squadra per le elezioni delle giunte municipali: quindici candidati minisindaci per quindici municipio. Molti sono vecchie conoscenze della politica romana, ex Pd, ex candidati di Alfio Marchini soprattutto.

A cura di Enrico Tata

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni comunali Roma 2021 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'ex ministro Carlo Calenda, leader di Azione e candidato sindaco di Roma, ha ufficializzato la sua squadra per le elezioni delle giunte municipali: quindici candidati minisindaci per quindici municipio. Molti sono vecchie conoscenze della politica romana: tanti sono stati già candidati per la lista Marchini di Alfio Marchini, candidato sindaco nel 2016. Altri sono ex militanti del Partito democratico o di altri partiti del centrosinistra Come Giuseppe Lobefaro, candidato al I Municipio, ex Margherita e già presidente proprio del municipio del centro storico.

Tutti i candidati di Calenda nei municipi

Caterina Boca, ex consigliera municipale Pd e presidente della commissione politiche sociali e sicurezza, sarà la candidata al II Municipio. Federico Sciarra, avvocato, sarà il candidato al IV Municipio. Al V Municipio il candidato sarà Massimo Piccardi, ex Pd, ex Alleanza per l'Italia (il partito fondato ai tempi da Rutelli), ex candidato presidente con la lista Marchini. Al VI Municipio si candida Valter Mastrangeli, eletto consigliere nel 2013 con il Partito democratico e nominato assessore ai lavori pubblici. Si è candidato successivamente come presidente per la Lista Marchini. All'VIII Muncipio c'è Simonetta Novi, giornalista e volontaria nei canili della Capitale. All'VII Municipio si candida Luca Di Egidio, giovane ex Pd passato in Italia Viva. Nel IX Municipio c'è Marco Muro Pes, architetto e coordinatore del gruppo +Europa Roma IX Eur (almeno fino al 2019). Nel X Municipio, quello di Ostia, si candida Andrea Bozzi, già consigliere municipale e giornalista. All'XI municipio il candidato è Gianluca Fioravanti e al XII Municipio è Francesca Severi. Al XIII municipio si candiderà Caterina Monticone, ex consigliera Pd di quello stesso municipio eletta nel 2013. Per il XIV Municipio la candidata sarà Camilla Bargione e per il XV Municipio sarà Tommaso Martelli, candidato consigliere comunale per la Lista Marchini nel 2016.