All'ospedale Andosilla intervento di 7 ore per un'ernia: "Tecnica innovativa dalla Germania" Il quadro clinico del paziente si era reso estremamente complesso per la presenza di più ernie di grandi dimensioni. Dopo un intervento di sette ore il team è riuscito a ricostruire la cavità addominale che si era compromessa.

A cura di Enza Savarese

Il team medico dell’ospedale Andosilla di Civita Castellana

Un mese di preparazione per l’intervento ad un’ernia particolarmente complessa. Il paziente è stato operato all’ospedale Andosilla di Civita Castellana, dove il team di medici si è avvalso di una tecnologia all’avanguardia sviluppata in Germania. Un quadro medico complicato da più ernie presenti nel paziente, che già in passato è andato sotto i ferri senza mai riuscire a risolvere completamente il problema.

L’intervento durata sette ore e il quadro clinico complesso

Come spiegano i medici, il paziente presentava un’ernia inguinale ed una addominale. Entrambe erano già state operata in passato ma senza risolvere davvero il problema. In particolare era quella inguinale ad essere delle dimensioni più preoccupanti. “Una situazione complessa e molto rara”, spiega il dottor Fabio Cesare Campanile che dirige il reparto di chirurgia generale dell’ospedale. L’operazione della durata di sette ore è riuscito a ricostruire la cavità addominale del paziente che era stata danneggiata dalle grandi dimensioni delle ernie.

“Abbiamo riportato in addome l’intestino che era nelle ernie, aumentando il volume interno della cavità addominale” spiega Campanile. Una tecnica che si è rilevata vincente grazie anche alla nuova tecnologia utilizzata e sviluppata per prima in Germania.

Intervento con successo durata sette ore: “Fondamentale la collaborazione con il team"

Prima dell’intervento, il paziente è stato preparato con una terapia di circa un mese per allungare i muscoli addominali. Le iniezioni pre operatorie si sono rese essenziali per il successo finale dell’intervento che ha permesso l’ampliamento della cavità addominale nel paziente. "Abbiamo dovuto mettere in atto un articolato programma terapeutico che ci ha consentito di portare a termine un intervento che altrimenti sarebbe stato impossibile ed estremamente rischioso. Un risultato possibile solo grazie alla collaborazione di tutto il team”, conclude il dottor Campanile.