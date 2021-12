Allo Spallanzani di Roma vaccinati i primi 5 bambini. Zingaretti: “Lo stanno facendo col sorriso” Sono 70 i bambini di età compresa tra 5 e 11 anni che oggi riceveranno il vaccino nel Lazio per il Vax Day dedicato ai più piccoli.

Sono cominciate all'Istituto nazionale di malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma le vaccinazioni dei bambini di età compresa tra 5 e 11 anni. "Sono bambini tra i 6 e 9 anni e sono i primi cinque vaccinati in Italia – ha dichiarato l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato – Sono molto soddisfatto. I nostri operatori si sono trasformati in clown per far vivere questo momento come una festa". A distanza di quasi un anno dal Vax Day che ha dato il via alla campagna vaccinale in tutta Europa, parte il Vax Day anche per i bambini, che finora non si erano vaccinati. Gli hub messi a disposizione sono stati rivisitati a misura di bambino, con clown, quadri e giochi per mettere a proprio agio i più piccoli. "I primi 70 bambini si stanno vaccinando oggi e lo stanno facendo con il sorriso sulle labbra", ha aggiunto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. "Faccio un appello ai genitori a vaccinare perché è un atto d'amore, non perdiamo tempo. La variante Omicron è insidiosa e si diffonde rapidamente. Sono già 40mila le prenotazione per il vaccino in questa fascia".

Vax Day 5 – 11 anni: ai piccoli non sarà rilasciato il Green Pass

I bambini saranno accompagnati nel percorso vaccinale da un genitore. A loro sarà iniettato Pfizer, un terzo della dose riservata alle persone adulte, e con una composizione adatta alla loro età. Il richiamo è previsto a 21 giorni. Per la fascia di età tra 5 e 11 anni non è previsto il rilascio del Green Pass, come avviene invece per gli altri. Sono diversi gli hub nel Lazio allestiti per il Vax Day dedicato ai bambini: il museo Explora (via Flaminia), il Nuovo Regina Margherita (via Roma Libera), il Santa Caterina delle Rose (via Forteguerri), gli ospedali Policlinico Umberto I (via Regina Elena), Sant'Andrea (via di Grottarossa), ospedale dei Castelli (via Nettunense km 11,5), Civitavecchia (piazza Verdi), Spaziani di Frosinone (via Fabi), Goretti di Latina (via Canova), De Lellis di Rieti (viale JF Kennedy) e il consultorio famigliare di Viterbo (via Enrico Fermi).