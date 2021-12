Vaccino Covid per bambini 5-11 anni nel Lazio, domani il V-Day: dove e come farlo Partiranno domani alle 15.30 le somministrazioni del vaccino anti-covid per i bambini di età compresa tra 5 e 11 anni nel Lazio.

A cura di Natascia Grbic

Si terrà domani, mercoledì 15 dicembre, il V-Day pediatrico nel Lazio. A distanza di un anno dalla giornata simbolo che ha dato il via alla campagna vaccinale in tutta Europa, saranno somministrate le prime dosi di Pfizer ai bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni. L'iniziativa avrà luogo domani alle 15.30 in diversi hub di Roma, dove ci si potrà recare insieme ai bambini per ricevere la prima dose di vaccino anti-covid. Le prenotazioni sono state gestite dai pediatri, che si sono occupati di dare la priorità ai soggetti più fragili. All'Istituto nazionale di malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma saranno presenti anche il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato, il direttore generale dello Spallanzani Francesco Vaia e la segretaria della Federazione italiana Medici Pediatri Lazio, Teresa Rongai. Tutti gli hub saranno a misura di bambino, con clown e disegni per allietare il momento a tutti i bambini che si recheranno a ricevere il vaccino.

V-Day pediatrico, l'elenco degli hub vaccinali nel Lazio

Ecco quali sono gli hub nel Lazio dove sarà possibile, per i bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni, ricevere la vaccinazione anti-covid: l’hub vaccinale pediatrico allestito nel padiglione ‘Di Raimondo’ dell’Istituto di Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani in via Portuense 292, il museo Explora (via Flaminia), il Nuovo Regina Margherita (via Roma Libera), il Santa Caterina delle Rose (via Forteguerri), gli ospedali Policlinico Umberto I (via Regina Elena), Sant’Andrea (via di Grottarossa), ospedale dei Castelli (via Nettunense km 11,5), Civitavecchia (piazza Verdi), Spaziani di Frosinone (via Fabi), Goretti di Latina (via Canova), De Lellis di Rieti (viale JF Kennedy) e il consultorio famigliare di Viterbo (via Enrico Fermi).

Vaccino covid bambini, la seconda dose dopo 21 giorni

Ai bambini di età compresa tra i 5 gli 11 anni sarà somministrato il vaccino anti-covid Pfizer. La dose sarà ridotta rispetto a quella somministrata agli adulti dato che ai piccoli sarà inoculato solo un terzo del siero destinato ad adulti e over 12, e avrà una specifica formulazione. La seconda dose, invece, sarà somministrata a distanza di 21 giorni. A differenza di quanto accade per i soggetti adulti, ai bambini di età compresa tra 5 e 11 anni non sarà rilasciato il Green Pass.