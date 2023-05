Allerta meteo Roma e Lazio per il 13 maggio: pioggia e temperature in calo Precipitazioni da deboli a moderate sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per sabato 13 maggio. È stato diramato un bollettino di allerta meteo.

A cura di Alessia Rabbai

Allerta meteo a Roma e nel Lazio per domani, sabato 13 maggio. La protezione civile ha diffuso un bollettino di condizioni meterologiche avverse per oggi, il codice è giallo per ordinaria criticità, su undici regioni. È metà maggio ma il maltempo sembra non voler abbandonare l'Italia e la primavera pare non decollare. Per le prossime ore è prevista pioggia.