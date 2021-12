Allerta meteo Roma e Lazio 25 dicembre: pioggia a Natale Pioggia debole e moderata ha fatto scattare l’allerta meteo a Roma e nel Lazio per la gironata di domani, sabato 25 dicembre, giorno di Natale.

A cura di Alessia Rabbai

Allerta meteo a Roma e nel Lazio per sabato 25 dicembre, giorno di Natale. Il Centro Funzionale Regionale ha reso noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha diffuso un bollettino di condizioni meteorologiche avverse a partire dalla mattina di domani e per le successive 24-36. Nel dettaglio sulla Capitale e sull'intero territorio della regione si attendono "precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio, con quantitativi cumulati da deboli a moderati". L'allerta è gialla per criticità idrogeologica su tutte le zone di allerta del Lazio. "La Sala Operativa Permanente della Regione Lazio ha diramato l'allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza – si legge in una nota – Si ricorda, infine, che per ogni emergenza la popolazione potrà fare riferimento alle strutture comunali di Protezione civile alle quali la Sala Operativa Regionale garantirà costante supporto".

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per Natale, sabato 25 dicembre

Domani, sabato 25 dicembre, giorno di Natale, le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano cielo coperto di notte e al mattino, con pioggia debole nel pomeriggio e pioggia alternata a schiarite di sera. Saranno infatti delle feste natalizie all'insegna del maltempo, dopo la breve tregua dei giorni scorsi. Come spiegano gli esperti de Il Meteo.it infatti l'alta pressione sta perdendo d'energia, lasciando invece il posto ad un vortice ciclonico, che porterà un peggioramento sulle regioni centrali. Le precipitazioni saranno deboli o moderate. Le temperature oscilleranno tra minime di 11 e massime di 15 gradi centigradi. Maltempo anche sul resto dei capoluoghi di provincia, con pioggia che cadrà sull'intero territorio della regione, mentre sul fronte delle temperature non si registreranno particolari variazioni.