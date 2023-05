Allerta meteo Roma e Lazio 17 maggio: ancora pioggia su tutta la regione Roma e Lazio fino al weekend sono interessati da una fase di maltempo. Le previsioni del meteo registrano pioggia. Oggi nuova allerta meteo per criticità gialla.

A cura di Redazione Meteo

Allerta meteo a Roma e nel Lazio per oggi, mercoledì 17 maggio. Il centro funzionale regionale ha diramato il bollettino emesso dalla protezione civile per condizioni meterologiche avverse per la giornata di martedì e per le successive 18-24 ore. Il maltempo continua ad imperversare sull'Italia e sulla nostra regione, con precipitazioni che andranno avanti almeno fino al weekend.

Si attendono piogge da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, specie sui settori orientali, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati. La criticità dell'allerta è gialla. La protezione civile ha reso noto di aver attivato le fasi operative previste in caso di necessità d'intervento.

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, mercoledì 17 maggio

Oggi le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio prevedono pioggia. Il maltempo imperverserà su tutto il territorio della regione. Sulla Capitale in particolare ha piovuto durante la notte, con precipitazioni a carattere moderato, al mattino c'è pioggia debole alternata a schiarite, di pomeriggio pioggia moderata e sempre schiarite mentre di sera le precipitazioni saranno assenti e il cielo sarà coperto da nubi sparse. Le temperature in città oscilleranno tra minime di 15 e massime di 18 gradi, mentre il vento soffierà moderato.

La pioggia cadrà anche sul resto del territorio del Lazio, con una fase di maltempo che interesserà ancora tutta la regione. Le temperature oscilleranno tra minime di 13 e massime di 16 gradi su Frosinone, minime di 15 e massime di 18 gradi su Latina, minime di 12 e massime di 16 gradi su Rieti, minime di 12 e massime di 16 gradi su Viterbo.