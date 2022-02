Allerta meteo in Lazio lunedì 21 febbraio: forti venti e mareggiate La Protezione Civile della Regione Lazio ha emesso un’allerta meteo per forti venti e mareggiate dalla tarda mattinata di lunedì 21 febbraio e per le successive 24-36 ore.

A cura di Redazione Meteo

Torna il maltempo a Roma e nel Lazio: la Protezione Civile regionale ha infatti diramato un'allerta meteo valevole a partire dalla tarda mattinata di domani, lunedì 21 febbraio 2022, e per le successive 24-36 ore. Su tutto il territorio regionale sono previsti forti venti, occasionalmente vera e propria burrasca, provenienti dai quadranti occidentale e forti raffiche di burrasca soprattutto lungo i crinali montuosi; inoltre, sono previste forti mareggiate lungo le coste esposte. L'allerta meteo prevista per domani, come deciso dal Centro Funzionale Regionale, è di colore giallo per vento forte su tutte le zone di allerta del Lazio. Inoltre, il Dipartimento di Protezione Civile regionale raccomanda tutti gli enti preposti di mettere in atto tutte le misure necessarie per prevenire e contrastare i fenomeni attesi per la giornata di domani.

Meteo Roma, da martedì sole e temperature alte

Il maltempo di domani dovrebbe costituire, almeno a Roma, un'eccezione. A partire da martedì 22 febbraio, infatti, sul capoluogo laziale il bel tempo dovrebbe tornare a farla da padrone: le previsioni del tempo indicano una giornata soleggiata e temperature alte, al di sopra delle medie stagionali, con una massima di 16 gradi e una minima di 7. Discorso analogo anche per quanto riguarda la giornata di mercoledì 23 febbraio: cieli sgombri da nuvole e molto soleggiati, temperatura massima di 18 gradi e minima di 5. Questa tendenza meteorologica al bel tempo dovrebbe continuare, a Roma, per tutta la settimana.