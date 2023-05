Allerta meteo gialla per mercoledì 10 maggio 2023: fulmini, forte vento, piogge e rischio grandinate Il Dipartimento di Protezione Civile della regione Lazio ha disposto un’allerta meteo di colore giallo per la giornata di domani, mercoledì 10 maggio 2023 e per le successive 18-24 ore.

A cura di Beatrice Tominic

Pioggia forte, venti di burrasca, fulmini e possibili grandinate su tutto il territorio regionale: dopo qualche giorno di tregua tornano i temporali sulla regione Lazio. Si prevedono precipitazioni così forti che il Dipartimento della Protezione Civile della Regione Lazio, dopo aver effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità, ha diramato un bollettino di allerta meteo di colore giallo. Le precipitazioni, da sparse a diffuse, sono previste a partire dal primo mattino di domani, mercoledì 10 maggio 2023 e per le successive 18-24 ore.

Le zone più colpite dal maltempo

Come mostra la cartina in alto, che rappresenta le condizioni meteo della regione Lazio sia nella giornata di oggi, martedì 9 maggio che domani, mercoledì 10, l'allerta riguarda tutti i territori della regione Lazio. Nessuna provincia, da nord a sud, è esclusa. Secondo quanto specificato nell'avviso della Protezione Civile, però, temporali di maggiore entità sono attesi soprattutto sui settori occidentali, quelli appenninici, in prevalenza nelle province di Rieti e Frosinone.