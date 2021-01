Allerta gialla per vento domani nel Lazio. A comunicarlo, il Centro Funzionale Regionale dopo che il dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse per la giornata di domani, sabato 23 gennaio 2021, e per le successive 12-18 ore. La Protezione civile spiega che "si prevede sul Lazio il persistere di venti da burrasca, dai quadranti occidentali, con raffiche di vento fino a burrasca forte sui settori costieri e lungo i crinali appenninici. Violente mareggiate lungo le coste esposte". Al momento, con le forti piogge che stanno cadendo sul Lazio, è ancora in vigore l'avviso di condizioni meteorologiche avverse di ieri. "La Sala Operativa Permanente della Regione Lazio – spiega la Protezione civile del Lazio – ha diramato l'allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza. Si ricorda, infine, che per ogni emergenza la popolazione potrà fare riferimento alle strutture comunali di Protezione civile alle quali la Sala Operativa Regionale garantirà costante supporto".

Maltempo a Roma e nel Lazio

Sulla regione si è abbattuta una forte ondata di maltempo che continuerà per tutto il fine settimana. A Roma le piogge cadono copiose da ore, così come a Rieti, Viterbo, Latina e Frosinone. Le temperature non sono molto basse, arrivando in alcuni casi anche a 15 gradi. Oggi c'è il rischio di acquazzoni e temporali, mentre domani le piogge dovrebbero essere meno intense, con schiarite in alcune ore della giornata. Seguirà poi una domenica con forti rovesci e perturbazioni, con temperature in calo nelle minime.