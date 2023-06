Allerta meteo a Roma e nel Lazio primo luglio: maltempo con pioggia e temporali La protezione civile ha diramato un bollettino di condizioni meteorologiche avverse per domani, sabato primo luglio, giornata di allerta meteo a Roma e nel Lazio.

A cura di Redazione Meteo

Allerta meteo a Roma e nel Lazio per domani, sabato primo luglio. Il centro direzionale regionale ha emesso un bollettino di condizioni meteorologiche avverse diramato dalla protezione civile. Nel Lazio il codice dell'allerta è giallo, come in altre nove regioni italiane, mentre per la Toscana è arancione. Si attendono precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale specie nelle prime ore della giornata e forti raffiche di vento.

L'allerta è valida a partire dalle prime ore di venerdì 30 giugno e per le successive 24-30 ore. Già a partire dal tardo pomeriggio infatti si sono verificati annuvolamenti e si è alzato il vento. Si attendono per le prossime ore precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sui settori orientali e meridionali del Lazio, isolate, anche a carattere di rovescio o temporale sul resto della regione. Particolare attenzione a ridosso della costa e dei fiumi. La protezione civile informa di aver attivato tutte le procedure necessarie e di essere pronta ad intervenire in caso di necessità.

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per domani primo luglio

Domani, sabato primo luglio, le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano maltempo, con una perturbazione in arrivo dal Nord Europa. Si attendono piogge e temporali sulla Capitale e sul resto del territorio della regione. Il vento soffierà moderato e le temperature oscilleranno tra minime di 18 e massime di 27 gradi. Il maltempo interesserà tutto il territorio della regione con piogge e temporali alternati a schiarite nell'arco della giornata. Già da domenica il tempo tornerà bello, con il sole che brillerà per tutta la nuova settimana.