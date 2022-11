Allerta meteo a Roma e nel Lazio domani 18 novembre per maltempo e temporali: le previsioni La Protezione Civile del Lazio ha emesso un’allerta meteo gialla per maltempo valida dalla mattina di domani, venerdì 18 novembre.

A cura di Enrico Tata

Forti temporali previsti domani, venerdì 18 novembre, in tutto il Lazio, città di Roma compresa. La Protezione Civile ha emesso oggi un avviso di allerta meteo gialla valida dalle prime ore della giornata e per le successive 12 ore. Si prevedono in particolare "precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale su tutta la regione, con quantitativi cumulati da deboli a moderati".

Allerta meteo gialla per domani a Roma e nel Lazio

Per la giornata di domani sono previste in particolare piogge sulla città di Roma e nelle province di Rieti, Frosinone e Latina. A Viterbo previsto cielo sereno già dalla seconda parte della mattinata. In generale sono previsti temporali isolati di moderata intensità su tutte le province del Lazio.

Il Centro funzionale regionale, si legge nel comunicato, "ha effettuato la valutazione dei Livelli di allerta/Criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica e criticità idrogeologica per temporali su tutto il Lazio".

Leggi anche Allerta gialla per il meteo a Roma e nel Lazio: attesi forti temporali e piogge sparse

L’allerta meteo diramata dalla protezione civile

Le previsioni meteo di domani e del weekend

Secondo i meteorologi sulla città di Roma pioverà forte soprattutto nel corso delle prime ore del mattino di domani, venerdì 18 novembre. Dal pomeriggio il cielo dovrebbe tornare sereno. Le temperature saranno comprese tra i 12 e i 19 gradi. Anche la giornata di sabato 19 novembre sarà caratterizzata dal maltempo, con piogge anche di forte intensità lungo tutto l'arco della giornata. Domenica dovrebbe tornare il bel tempo. Da martedì, però, dovrebbe arrivare sull'Italia una nuova perturbazione, che porterà con sé anche un sensibile calo delle temperature.