Allerta meteo a Roma per giovedì 10 e venerdì 11 giugno. Il centro funzionale regionale ha emesso un bollettino di condizioni meteorologiche avverse per il pomeriggio di oggi e per le 3-6 ore successive e dal pomeriggio di domani, 11 giugno, sempre per le successive 3-6 ore. Si attendono sulla Capitale e sul Lazio "precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale pomeridiano, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati". L'allerta è per criticità idrogeologica codice giallo per temporali sulle zone Appennino di Rieti, Aniene e Bacino del Liri. "Per ogni richiesta di chiarimenti, informazioni o interventi si può chiamare la Sala Operativa della Protezione Civile di Roma Capitale, che è attiva al servizio dei cittadini h24, contattando i numeri 800 854 854 o 06 67109200" si legge nella nota diramata dalla protezione civile.

Le previsioni del meteo a Roma per domani, venerdì 11 giugno

Domani, venerdì 11 giugno, le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano ancora tempo instabile, con cielo sereno e sole nella prima parte della giornata e un peggioramento nelle ore successive. Come sta accadendo negli ultimi giorni, tendenza confermata anche dall'esperto meteorologo Mario Giuliacci, in un'intervista rilasciata a Fanpage.it, nel pomeriggio si verificheranno piogge e temporali, con un nuovo miglioramento di sera. Situazione analoga sul resto del territorio del Lazio. Le temperature non subiranno particolari variazioni e oscilleranno tra minime di 16 e massime di 30 centigradi.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 12 e domenica 13 giugno

Nel weekend di sabato 12 e domenica 13 giugno le previsioni del meteo a Roma registrano un miglioramento rispetto ai giorni precedenti, con cielo sereno e sole e il bel tempo che dovrebbe mantenersi stabile per l'intero arco della giornata. Stesso discorso vale per il resto dei capoluoghi di provincia. Le temperature si manterranno piuttosto alte, con massime che arriveranno a raggiungere i 32 centigradi.