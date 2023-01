Allerta maltempo nel Lazio: forti mareggiate sul litorale di Roma, chiuse banchine del Tevere Maltempo nel Lazio, dove per la giornata di oggi è in vigore un avviso di allerta meteo gialla. Chiuse per precauzione le banchine del Tevere, grandinate a Rieti e nevicate su tutte le montagne della regione.

A cura di Enrico Tata

Maltempo nel Lazio, con la Protezione Civile che ha diramato per la giornata di oggi un avviso di allerta gialla per forti temporali e raffiche di vento. In queste ore, stando a quanto si apprende, il litorale romano, da Nord a Sud, è interessato da mareggiate intense con onde che superano i tre metri di altezza. Diversi stabilimenti balneari sono stati invasi dall'acqua e le onde stanno allagando il lungomare di diverse località.

Chiuse per precauzione le banchine del Tevere a Roma

Sempre a causa del maltempo la Protezione Civile disporrà nelle prossime ore, per motivi di sicurezza legati all'innalzamento del livello idrico, la chiusura degli accessi alle banchine nel tratto urbano del Tevere. "A tutela delle persone, i responsabili delle eventuali manifestazioni temporanee e compagnie di navigazione dovranno sospendere ogni attività ricettiva e di imbarco dell'utenza", si legge nell'avviso diffuso da Roma Capitale. Sempre a Roma, un albero è caduto al quartiere Flaminio. Si sono verificati danni alle automobili parcheggiate sul lato della carreggiata, ma nessuno è rimasto ferito. Sul posto la polizia locale di Roma Capitale.

Per domani il Comune di Fiumicino ha disposto la chiusura delle scuole, ma si tratta di una decisione comunicata già nei giorni scorsi e dovuta all'interruzione della fornitura idrica per lavori urgenti.

Nevicate sulle montagne, forte grandinata a Rieti

Si segnalano temporali di forte intensità su tutto il territorio regionale e grandinate nelle zone più interne del Lazio. In particolare, segnalata fortissima grandinata a Rieti. Su tutti i rilievi montuosi, inoltre, sta nevicando copiosamente.