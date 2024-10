Allerta gialla per il maltempo a Roma e nel Lazio venerdì 4 ottobre 2024: le zone a rischio

video suggerito

A cura di Beatrice Tominic

Continuano le piogge a Roma e nel Lazio anche in questo primo venerdì del mese, 4 ottobre 2024. Anche per la giornata di domani il dipartimento della Protezione Civile regionale ha valutato le previsioni meteorologiche con un'allerta maltempo di colore giallo per ordinaria criticità idrogeologica. La pioggia non accenna a smettere e, anzi, continua a scrosciare in tutta la regione Lazio.

Allerta gialla nella regione Lazio: le zone a rischio

Come anticipato, la pioggia si abbatte sull'intera regione Lazio, ma le zone contrassegnate con l'allerta gialla non sono tutte. Secondo il bollettino del dipartimento di Protezione Civile del Lazio, le zone a rischio sono quattro: si tratta delle aree che si trovano più a sud della regione. L'allerta gialla è attesa nei Bacini di Roma, in quello dell'Aniene, nei Bacini costieri del Sud e nel Bacino del Liri. In ogni caso si tratta di allerta o criticità idrogeologica.

L'allerta per domani, venerdì 4 ottobre 2024.

Che tempo fa domani venerdì 3 ottobre 2024

Attenzione, però. Il fatto che le zone più a nord della regione Lazio non siano comprese nell'allerta di colore giallo diramata dalla Protezione Civile non vuol dire che nel Viterbese e nel Reatino non siano previste piogge per la giornata di domani, venerdì 4 ottobre 2024.

La pioggia persiste anche nelle aree nord e, anzi, non si escludono neppure temporali con un'intensa attività elettrica con tuoni, fulmini e lampi. Le temperature restano stabili nel loro calo: le minime previste non scendono sotto gli 11 gradi centigradi attesi a Viterbo, mentre le massime non superano i 19 gradi di Roma, Latina e Frosinone.