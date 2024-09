video suggerito

Allerta gialla a Roma anche venerdì 13 settembre 2024 con pioggia e temporali: le zone a rischio Ancora piogge e temporali a Roma e nel Lazio, dove anche per domani venerdì 12 settembre 2024 è prevista un’allerta maltempo di colore giallo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Ancora una giornata di allerta per il maltempo quella di domani, venerdì 13 settembre 2024, nel Lazio. Mentre pioggia e temporali si stanno abbattendo in queste ore sulla regione e sulla capitale, arrivano le previsioni. La pioggia non lascia tregua neppure per domani, venerdì 13 settembre 2024 quando, in alcune zone, è prevista una nuova allerta gialla. Scopriamo cosa comporta e quali sono le zone più a rischio.

Allerta maltempo a Roma e nel Lazio venerdì 13 settembre 2024

Pioggia e temporali anche domani, venerdì 13 settembre 2024: così si chiude questa settimana di metà settembre a Roma e nella regione Lazio. Le precipitazioni sono attese in tutta la regione Lazio, come dicono le previsioni meteorologiche per domani. Con le nuvole e la pioggia arriva anche un calo delle temperature consistente. In alcune zone, però, il dipartimento della Protezione Civile delle regione Lazio ha disposto un'allerta maltempo.

Allerta gialla venerdì 13 settembre 2024: le zone a rischio

Come mostra la cartina in alto, soltanto alcune aree della regione Lazio sono state contrassegnate per domani, venerdì 13 settembre 2024: si tratta di quelle in cui è attesa criticità idrogeologica per temporali, contrassegnate con il colore giallo e i puntini neri al loro interno. In particolare, le zone più a rischio secondo quanto riportato dal bollettino di allerta maltempo di colore giallo, per cui è stata diffuso l'avviso da parte della protezione civile, sono quelle più vicine ai settori appenniniche. La zona del bacino medio del Tevere (B), quella dell'Appennino di Rieti (C), quella dell'Aniene (E) e per concludere quella del bacino del Liri.