Allerta caldo, un weekend da bollino rosso su Roma e l’intera regione Lazio Weekend da bollino rosso su tutto il Lazio: Viterbo, Rieti, Roma, Frosinone e Latina venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 raggiungono il livello massimo di allerta caldo.

A cura di Beatrice Tominic

Quello che si è aperto con venerdì 22 luglio è un weekend da bollino rosso, con temperature elevatissime su Roma e tutte le altre province della regione dove, in molte zone, si sfiorano i 40 gradi. Secondo l'ultimo dei bollettini diffusi dal ministero della Salute utilizzati per allertare la popolazione dei rischi per la salute per le alte temperature, oggi e per i prossimi due giorni di sabato 23 e domenica 24 luglio, tutta la regione Lazio si trova in uno stato di allerta caldo di livello tre, il più alto. In tutti e tre i giorni, infatti, tutte le province della regione sono state contrassegnate con il bollino rosso: da Viterbo a Rieti, da Frosinone a Latina, compresa la capitale.

I rischi per la salute

Chi non può rifugiarsi nelle zone più fresche o ventilate, dovrà fare molta attenzione in questi giorni. I pericoli riguardano soprattutto le fasce considerate più fragili della popolazione, come anziani, bambini e donne incinte, ma una situazioni meteorologica di questo tipo può facilmente rivelarsi dannosa anche per qualsiasi altra persona: queste condizioni climatiche possono rappresentare un rischio per la salute di tutta la popolazione.

Il bollettino sull'allerta meteo

Con il bollettino sull'allerta di calore, il ministero della Sanità comunica i possibili rischi per la salute che le condizioni climatiche possono provocare. La decisione del livello di allerta di ogni città presa in esame (in totale sono 27, fra cui tutte e cinque le province della regione Lazio), viene presa in base all'analisi di diversi parametri: alle temperature alte per più giorni consecutivi, si aggiungono anche i tassi elevati di umidità, il forte irraggiamento solare e l'assenza di ventilazione. Come ogni bollettino, anche quello diramato venerdì 22 luglio, riguarda il giorno stesso e i due successivi, con previsioni a 24, 48 e 72 ore.