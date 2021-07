Sarà un fine settimana caldissimo con picchi di oltre 36 gradi a Roma e nel Lazio. Secondo l'ultimo bollettino delle ondate di calore diffuso dal ministero della Salute, domani sarà bollino arancione, allerta di livello 2 nella Capitale. Allerta arancione anche a Frosinone e Rieti, mentre sarà gialla a Latina e Viterbo. Venerdì 9 luglio la morsa del caldo dovrebbe leggermente allentarsi a Roma, tant'è che l'allerta tornerà di colore giallo. Sarà invece bollino rosso, allerta di livello 3, il più alto, a Frosinone. L'allerta di "livello 3", ricordiamo, indica "condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche". L'allerta di "livello 2" indica "condizioni meteo che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili".

Caldo africano a Roma, le massime raggiungeranno i 36 gradi

Secondo il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, a Roma domani, giovedì 8 luglio, faranno 27 gradi alle 8 di mattina. Alle 14 la temperatura salirà a 34 gradi, ma quella percepita (misurata in rapporto al tasso di umidità), sarà intorno ai 36 gradi. Venerdì 9 luglio, invece, il caldo sarà leggermente meno umido: la temperatura massima sarà ancora di 34 gradi, ma quella percepita sarà intorno ai 35 gradi e l'allerta passerà dall'arancione al giallo.

Domani a Frosinone, invece, le massime percepite toccheranno addirittura i 37 gradi all'ora di pranzo. Venerdì l'allerta passerà da arancione a rossa (in virtù dei tanti giorni consecutivi di caldo), con la temperatura massima percepita intorno ai 35 gradi.