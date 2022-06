Allerta caldo Roma e Lazio: 4 e 5 giugno bollino rosso e temperature fino 34 gradi Sabato 4 e domenica 5 giugno allerta caldo a Roma, con bollino rosso e temperature massime fino a 34 gradi. Domenica bollino rosso anche a Rieti e Frosinone.

A cura di Alessia Rabbai

Allerta caldo a Roma per sabato 4 e domenica 5 giugno, con bollino rosso e temperature massime percepite di 34 gradi. A comunicarlo è l'assessore alla Salute alla Regione Lazio Alessio D'Amato a seguito dell'avviso pubblicato dal Ministero della Salute: "Nelle giornate di domani 4 giugno e domenica 5 giugno nella città di Roma sarà allerta da bollino rosso per le ondate di calore" si legge nella nota diffusa a mezzo stampa. L'allerta caldo nella seconda parte del weekend si estende anche oltre alla Capitale, nel territorio della regione: domenica infatti è previsto il bollino rosso anche per Rieti e Frosinone.

In sei città del Lazio sono attivi specifici sistemi di allarme per monitorare gli interventi da fare a Roma, Latina, Frosinone, Viterbo, Rieti e Civitavecchia. "È operativo il piano per tutelare dalle ondate di calore la popolazione più a rischio, rivolto alle persone dai 65 anni in su con l’obiettivo di garantire l’assistenza nelle giornate con le temperature più elevate – informa D'Amato – Massima attenzione dunque, soprattutto per i bambini e gli anziani". Le raccomandazioni in questi casi sono sempre le stesse e si ripetono con l'arrivo del caldo particolarmente intenso: evitare di uscire nelle ore più calde della giornata e bere molta acqua.

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per sabato 4 e domenica 5 giugno

Sole e caldo e temperature con massime che arriveranno fino a 34 gradi sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per sabato 4 e domenica 5 giugno. Sono molti i romani che in occasione del ponte del 2 giugno si sono spostati fuori città, per concedersi una gita fuori porta o per trascorrere qualche giorno in una località di villeggiatura lontani dal caos. Sabato 4 giugno sulla Capitale il cielo sarà coperto durante la notte, con nubi sparse al mattino, poco nuvoloso il pomeriggio e sereno di sera. Le temperature oscilleranno tra minime di 20 e massime di 35 gradi.

Sul resto del Lazio il cielo sarà pooco nuvoloso, con massime fino a 34 gradi su Frosinone, 33 a Viterbo e Rieti, 32 a Latina. Domenica 5 giugno su Roma ci sarà cielo sereno di notte e al mattino, con un parziale annuvolamento di pomeriggio e di nuovo sereno di sera. Nel resto del Lazio sono previste nubi sparse per l'intero arco della giornata, con massime fino a 35 gradi su Frosinone, 33 su Viterbo e Rieti e 32 su Latina.