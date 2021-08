Allerta caldo: 10 e 11 agosto temperature da bollino rosso a Roma Da domani bollino rosso per il caldo a Roma: temperature sfioreranno i 40°. Allarme anche a Latina, Viterbo, Frosinone e Rieti: nessuna città del Lazio sarà risparmiata dall’ondata di calore di quella che sarà la settimana più calda dell’estate 2021 e una delle più calde mai registrate. L’allerta del Ministero della Salute.

A cura di Redazione Meteo

Su tutta l'Italia è in arrivo un'ondata di calore con pochi precedenti con temperature ben oltre i 40 gradi. Il Ministero della Salute ha diramato un bollettino di allerta di livello 3 che riguarda per domani, martedì 10 agosto, quattro città tra cui Roma, ma nel Lazio anche Rieti. Per martedì invece le città da bollettino rosso saranno otto, tra cui nel Lazio Frosinone, Latina, Rieti e Roma). Martedì allerta di livello 2 per Viterbo, Latina e Frosinone, mercoledì

"Il "livello 3" indica "condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche", mentre il livello 2 segnala "condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili". L'ondata di calore non lascerà la Penisola prima di Ferragosto, per quella che sarà la settimana non solo più calda dell'estate 2021 ma una delle settimane più calde mai registrate.

Nella capitale e negli altri capoluoghi di provincia del Lazio interessati dall'allerta le temperature raggiungeranno anche i 39°, nelle isole e al Sud le temperature arriveranno a sfiorare addirittura i 45°, mentre il Lazio sarà la regione del Centro Italia dove l'afa sarà più insopportabile. I consigli delle istituzioni sanitarie riguardano le fasce più a rischio della popolazione: bambini, anziani e persone che soffrono di patologie mediche, ai quali è ovviamente consigliato di non esporsi al sole e di non uscire nelle ore più calde della giornata.