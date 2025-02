Allarme bomba su volo American Airlines, scortato da due caccia a Fiumicino

video suggerito

A cura di Enrico Tata

Un volo dell'American Airlines partito da New York e diretto a Delhi con 199 passeggeri a bordo ha fatto uno scalo nell'aeroporto di Roma Fiumicino, a causa di un allarme bomba scattato nel primo pomeriggio. Stando a quanto si apprende, l'aereo, un Boeing 787, stava attraversando il Mar Caspio quando sono suonate le sirene.

Il pilota ha immediatamente chiesto alla torre di controllo dell'Aeroporto Leonardo Da Vinci di poter atterrare e, una volta ottenuta l'autorizzazione, l'aereo è arrivato sulla pista 1, una zona isolata dello scalo romano. Il velivolo è stato scortato a terra da due caccia dell'Aeronautica militare italiana.

I passeggeri sono sbarcati in sicurezza e sul posto sono immediatamente arrivati gli artificieri per bonificare la zona passeggeri e il deposito bagagli dell'aereo. Al termine delle operazioni il volo AA292 potrà riprendere il viaggio con destinazione Delhi in India. Probabilmente, però, il via libera arriverà per la prima mattinata di domani, lunedì 24 febbraio.