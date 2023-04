Falso allarme bomba alla Marymount di Roma Nord: “Centomila dollari o facciamo esplodere la scuola” Gli artificieri hanno lavorato nella scuola Marymount in via di Villa Lauchli a Roma Nord per un allarme bomba, che si è rivelato falso.

A cura di Alessia Rabbai

Un falso allarme bomba è scattato alla scuola Marymount in zona Vigna Clara a Roma nella mattinata di oggi, martedì 4 aprile. L'edificio è stato completamente evacuato in via precauzionale, per un totale di 900 persone tra studenti, docenti e personale scolastico. Le forze dell'ordine si sono dirette alla scuola internazionale cattolica in via di Villa Lauchli, nel quadrante di Roma Nord nei pressi di via Cassia Nuova. A far scattare l'allarme è stata una email anonima. In quell'orario gli studenti e il personale di turno erano già entrati per prendere parte alle lezioni.

L'email anonima"Centomila euro o faccio esplodere la scuola"

Come riporta Il Messaggero nella mail anonima arrivata stamattina alla scuola Marymount c'era scritto: "Consegnateci 100 mila dollari in bitcoin o facciamo esplodere l'istituto". La preside Sarah Gallagher ha avvertito le famiglie degli studenti: "Abbiamo ricevuto un'email minaccia di far scoppiare dispositivi nel campus. Il messaggio chiede soldi alla scuola. In consultazione con l'ambasciata degli Stati Uniti e la polizia, abbiamo effettivamente evacuato il campus e tutti sono al sicuro sul retro nell'area vicino all'ingresso sulla Cassia. Faremo tornare a casa tutti gli studenti il prima possibile. La Questura ci ha appena dato il nulla osta che potete venire a ritirare i vostri figli entrando dall'ingresso sulla Cassia. Coordineremo anche il servizio di autobus e ci metteremo in contatto".

Artificieri nella scuola Marymount con i cani antiesplosivi

Le verifiche nella scuola Marymount sono avvenute nell'intero edificio scolastico. Sul posto hanno lavorato polizia e artificieri, con l'aiuto dei cani antiesplosivi. Non è stata comunicata la presenza di alcun oggetto che potesse far pensare ad un eventuale ordigno, come ad esempio una borsa o una valigetta, ma sono stati perlustrati tutti gli ambienti, alla ricerca di qualcosa di sospetto. I poliziotti hanno portato a termine la bonifica, per accertarsi che non ci fossero esplosivi, terminata la quale gli studenti e il personale scolastico sono tornati a casa. Presenti a supporto delle operazioni della Polizia di Stato anche gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del XV Gruppo Cassia, che hanno chiuso precauzionalmente al transito di veicoli e pedoni via di Villa Lauchli, per la sicurezza dei cittadini. Terminato l'intervento la strada è stata regolarmente riaperta al traffico.