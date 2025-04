video suggerito

Allarme bomba a Frosinone, evacuato il Tribunale: trovati fogli con minacce Il Tribunale di Frosinone è stato evacuato poco prima delle 20 dopo il rinvenimento di tre fogli scritti a mano che parlavano dell’esplosione di tre ordigni nel palazzo di giustizia. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Natascia Grbic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Scoppieranno tre bombe al tribunale": questo il contenuto di tre fogli trovati oggi a Frosinone, nel centro della cittadina. L'allarme è stato lanciato poco prima delle 20, quando questi tre fogli contenenti minacce scritte a penna sono stati rinvenuti in città. Immediatamente lo stabile è stato evacuato, mentre sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco, i Carabinieri con gli artificieri e l'ambulanza. Tutta l'area è stata bonificata e controllata, le forze dell'ordine hanno accertato che si è trattato di un falso allarme bomba.

Sul caso indagano i carabinieri. Chi ha scritto quei messaggi lo ha fatto a mano, e li ha poi lasciati in strada proprio per seminare il panico. Dagli accertamenti è fortunatamente emerso che si è trattato di un falso allarme: nessun pacco sospetto è stato rinvenuto nel palazzo di giustizia, non c'era nessun ordigno. Certo è però che i militati vogliono vederci chiaro, e capire se si tratta del gesto di qualche mitomane o di una seria minaccia da prendere in considerazione. Indagini sono in corso in tal senso: saranno ascoltati eventuali testimoni che potrebbero aver visto qualcosa, e visionate le telecamere di sorveglianza della zona, sperando che abbiano ripreso chi ha deciso di compiere questo gesto.

Fortunatamente non ci sono state conseguenze, anche se la paura è stata tanta. Le forze dell'ordine hanno evacuato immediatamente il tribunale, con le persone che si trovavano all'interno spaventate per quanto stava succedendo. Le operazioni sono durate circa un'ora, già da domani il tribunale tornerà attivo, mentre le indagini continueranno per scoprire chi si nasconde dietro quelle lettere.